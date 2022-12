Si vous aimez Marvel, vous allez vouloir acheter cette édition très limitée du OnePlus 10T

Il ne s’agit pas en fait d’une édition limitée du OnePlus 10T, mais plutôt d’un ensemble exclusif du smartphone qui comprend des accessoires Marvel.

Nous continuons d’ajouter des éditions exclusives de certains des meilleurs téléphones du marché, surtout maintenant que la campagne de Noël approche et que les achats massifs de cadeaux accélèrent les ventes pour pratiquement tous les secteurs et toutes les industries.

En l’occurrence, c’est OnePlus qui a pensé que c’était une bonne idée d’habiller son flagship d’un thème de super-héros, même si en réalité ce nouveau OnePlus 10T Marvel Edition n’est pas une version exclusive en tant que telle, puisque le smartphone est inclus dans le package de vente sans changements concernant les modèles qui peuvent être achetés gratuitement chez n’importe quel revendeur.

Comme nous l’ont dit nos confrères d’Android Authority et comme vous le remarquerez également dans l’image d’en-tête, ce que nous propose le fabricant de Shenzhen, c’est un emballage en édition limitée qui comprend le OnePlus 10T ainsi que quelques accessoires exclusifs et en petite édition, également. comme le coffret collector qui accompagne le produit.

Ce n’est pas un téléphone exclusif en tant que tel, mais plutôt un package de vente en édition limitée, qui comprend le OnePlus 10T en noir ainsi que divers accessoires basés sur Iron Man, Captain America ou Black Panther.

Les meilleurs téléphones OnePlus que vous pouvez acheter (Mise à jour 2022)

Concernant le téléphone, il s’agit d’un OnePlus 10T en Moonstone Black avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage qui conserve évidemment tout son matériel intact, en commençant par le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 et en terminant par le panneau Fluid AMOLED de 6,7 pouces, Résolution FHD + et taux de rafraîchissement de 120 hertz.

En ce qui concerne le pack Marvel Edition, les acheteurs recevront un étui de protection Iron Man, un Captain America PopSocket et une station d’accueil sur le thème de Black Panther. Ce n’est en fait pas la première collaboration entre OnePlus et Marvel, puisqu’il y a quelques années on a vu une édition limitée du OnePlus 6 déguisé en Avengers.

Malheureusement, et tant que vous le souhaitez, vous ne pourrez pas disposer de ce OnePlus 10T Marvel Edition, puisque la firme chinoise ne le mettra en vente en ligne que durant ce même week-end et limité au marché indien. Il est disponible à la boutique Disney et selon les rapports, il y a très peu d’unités.

rejoindre la conversation