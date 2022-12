Courbes en 2023 : Google pourrait fermer certains de ses projets les plus fous

Les gros paris d’Alphabet (et de Google par extension) pourraient très bientôt être autres : certains vont fermer et la nouvelle star sera… La technologie pour la santé !

Personne ne sera surpris par cette nouvelle, car nous savons tous maintenant que la plupart des géants du secteur technologique subissent une restructuration majeure au niveau stratégique et commercial, étudiant et réévaluant dans certains cas quels paniers et quels projets mettre en place dans ses ressources pour les optimiser.

Google n’est pas épargné, s’il avait déjà annoncé la fermeture de Stadia ainsi que des modifications dans d’autres départements, il annonce maintenant plus de mouvements main dans la main avec sa maison mère Alphabet, qui revoit ses projets les plus curieux, innovants et étranges pour modifier son approche et travailler sur des paris plus sérieux et futurs.

Les collègues d’Android Police nous en ont parlé, qui ont signalé que certains des projets Alphabet X tels que les taxis autonomes ou les systèmes de livraison automatisés utilisant des drones pourraient être en jeu pour laisser la place à de nouvelles options de recherche et développement dans la découverte de médicaments et d’autres technologies. approches appliquées à la santé.

Et ce n’en est pas moins la nécessité de restructurer Alphabet X, puisque les rapports révèlent qu’entre les onze projets fous de ce département quelque 30 000 millions de dollars ont été perdus à ce jour, avec des chiffres d’environ 4 500 millions de dollars en négatif seulement dans les trois premiers trimestres de 2022.

Stadia n’était qu’un début : Google prévoit de supprimer davantage de départements

C’est quelque chose que les investisseurs n’aiment pas, surtout dans un scénario comme celui-ci, qui augmenterait la pression sur les dirigeants d’Alphabet pour qu’ils changent d’orientation et clôturent les paris risqués sur les technologies non conventionnelles pour passer à des produits qui ont plus d’avenir et la possibilité de générer des bénéfices.

Il semble que la recherche liée à la santé et les soins médicaux fassent partie des nouveaux intérêts des dirigeants d’Alphabet et de Google, à commencer par la société de biotechnologie Calico, qui fait partie du conglomérat, et qui étudie les moyens de lutter contre le vieillissement et de prévenir les maladies et les problèmes. liés à l’âge. Notamment, Calico possède déjà deux médicaments anticancéreux et un autre qui tente de prévenir la SLA à divers stades des essais cliniques.

Une autre entreprise comme Verily a également reçu un coup de pouce après plusieurs accords liés à la détection du COVID-19 et au suivi du vaccin Pfizer chez les patients vaccinés pour tester ses résultats.

Nous ne savons pas pour l’instant quels mouvements Alphabet officialisera dans les mois à venir, mais son incubateur X est plongé dans un test approfondi des projets à ne laisser qu’à ceux qui ont des options et une viabilité commerciale future.

Évidemment, nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra de tous les projets, mais certaines applications douteuses comme cela s’est produit avec les ballons Loon pourraient éteindre les lumières très bientôt, ce qui remettra en question la situation des modèles d’incubateur Alphabet X, dont les chiffres seraient compter environ 700 employés.

Peut-être que certains projets ne disparaîtront pas mais sortiront du parapluie Alphabet comme Waymo l’a fait à l’époque, continuant en tant qu’entreprise indépendante, même s’il reste à voir ce qu’il adviendra de tous ces projets et quelles stratégies stratégiques projets tels que DeepMind, Google Fibre et ceux mentionnés suivront, Calico et Verily.

rejoindre la conversation