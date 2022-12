La nouvelle publicité de Samsung s’en prend à nouveau aux utilisateurs d’Apple

Samsung l’a encore fait : ils sont revenus lancer des fléchettes contre Apple et ses utilisateurs dans une nouvelle annonce.

Les offres d’Apple contre Samsung sont déjà un classique de la guerre entre les deux principaux fabricants de mobiles. Pour le moment, les insultes voilées ont eu les pliables comme protagonistes : d’abord avec le Galaxy Z Flip 4, puis il a demandé à l’usine de Cupertino quand ils prévoyaient de lancer leur premier pliable et il y a un peu plus d’un mois, ils se vantaient de caméras devant leur concurrence plus directe.

Ceci étant dit, Samsung a une nouvelle fois lancé un nouveau dard à Apple avec une nouvelle publicité que les Coréens ont postée sur YouTube aujourd’hui, et que vous pouvez voir un peu ci-dessous.

« La Galaxy vous attend »

Cela pourrait être la traduction approximative du slogan que Samsung utilise dans sa nouvelle publicité. C’est aussi une publicité qui pour les non-anglophones peut être un peu difficile à déchiffrer, puisque l’expression sitting on the fence est utilisée. Cela indique plus ou moins qu’une décision est retardée.

Encore une fois, tout comme ils l’ont fait avec le premier quiz que nous avons mentionné au début de l’article, la star est le Samsung Galaxy Z Flip 4. Apparemment, avoir cet appareil attire l’attention des utilisateurs d’Apple vers vous.

Si l’annonce est un peu coupable de quelque chose, elle est très irréaliste par rapport à la façon dont l’utilisateur commun parle. Le nom de la série pliante de Samsung n’est pas facile à comprendre pour les gens dans la rue ; personne n’appelle ces appareils par leur nom complet.

Quoi qu’il en soit, encore une fois il semble que l’arme principale de Samsung contre ceux de Cupertino est que certains de ses téléphones se replient, alors qu’Apple continue de ne pas rejoindre cette tendance. En parlant de pliage, on vous rappelle que vous pouvez lire notre analyse du Samsung Galaxy Z Fold 4 et l’analyse du Samsung Galaxy Z Flip 4 pour savoir ce que nous pensons de ces terminaux.

