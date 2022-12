Test du Dreame H12 Pro : l’ultime aspirateur portable qui aspire, lave et se nettoie tout seul

Nous avons testé l’un des aspirateurs sans fil les plus avancés du marché. C’est notre avis sur le Dreame H12 Pro.

Même si les robots aspirateurs ont envahi les maisons de millions de personnes dans le monde, il y aura toujours ceux qui préféreront ne pas laisser leur maison nettoyée entre les mains d’une machine autonome. Par conséquent, les aspirateurs « à main » continuent de figurer sur la liste des succès de certains des magasins les plus populaires, et les fabricants continuent de développer de nouvelles technologies pour continuer à progresser dans ce domaine.

La firme chinoise Dreame fait partie des références sur le marché du nettoyage autonome, comme j’ai pu le vérifier lors de l’analyse du robot Dreame D10 Plus. Et, bien sûr, il fait partie de ceux qui n’oublient pas le nettoyage manuel, et son catalogue comprend des modèles aussi avancés que le nouveau Dreame H12 Pro.

Rêve H12 Pro

C’est son aspirateur à main le plus avancé à ce jour, avec un système d’aspiration, de récurage et d’auto-nettoyage, un design élégant construit avec des matériaux de qualité, et un prix, oui, qui le place au niveau de certains des modèles les plus populaires. cher sur le marché aujourd’hui. Ceci est notre analyse approfondie.

+ Avantages

Nettoyage puissant et efficace

système d’auto-nettoyage

conception modulaire

format confortable

L’un des plus légers de sa catégorie

– Les inconvénients

faible autonomie de la batterie

Prix ​​élevé

Prix ​​​​Dreame H12 Pro et où acheter

Comme je l’ai dit au début, le Dreame H12 Pro est l’un des aspirateurs à main les plus chers que l’on puisse acheter aujourd’hui.

Il n’atteint pas les chiffres des modèles de marques plus premium comme Dyson, mais il s’en rapproche. Il est possible de l’acheter dans des magasins comme Amazon au prix de 549 euros.

Rêve H12 Pro

Fiche technique des caractéristiques

Rêve H12 Pro Caractéristique Du pouvoir 300W Poids 4,9 kg Tambours 6x4000mAh

Autonomie jusqu’à 35 minutes

Recharge en 3 heures Capacité du réservoir d’eau 900 ml (eau propre)

700 ml (eau sale) Les autres système sans sac

Brosse cylindrique (x2)

Filtre Hepa (x2)

Brosse de nettoyage

détection de saleté

Ecran LED

annonces vocales

Autonettoyant dans la base de chargement

Concevoir

Dès que vous sortez l’aspirateur de sa boîte, vous devrez effectuer une petite tâche de montage. Cela ne vous prendra pas plus de quelques minutes ou vous aurez besoin d’équipement supplémentaire, et en cas de doute, il est possible de se référer au manuel d’instructions inclus pour pouvoir mettre chaque pièce à sa place.

Avec l’aspirateur déjà assemblé, vous trouverez une équipe de taille considérable, d’environ 1,10 mètre de haut et en plastique (le corps de l’aspirateur et ses réservoirs) et en aluminium (la poignée et la barre qui le relie au » noyau » de l’aspirateur).

L’apparence est sobre, mais imposante. La prise en main est confortable, et malgré son poids de 4,9 kilogrammes, c’est un appareil maniable grâce, en partie, au rouleau de nettoyage et à son système de traction automatique, qui fait bouger l’aspirateur sans effort, et l’utilisateur n’a qu’à se soucier de la direction au bon endroit.

Dreame comprend suffisamment d’accessoires de remplacement pour vous garder sans souci pendant un certain temps après l’achat de l’aspirateur, y compris un rouleau de brosse de remplacement et un filtre de remplacement. Les deux ont également un trou dans la base de chargement et autonettoyante afin qu’ils ne se perdent pas facilement.

Le Dreame H12 Pro dispose de deux réservoirs différents, situés à l’arrière et à l’avant du robot. Le réservoir d’eau propre est situé à l’arrière et celui où la saleté se retrouve à l’avant. Les deux peuvent être facilement retirés du corps de l’aspirateur.

Tout au long de son corps, il est possible de trouver plusieurs boutons différents, qui vous permettent d’allumer ou d’éteindre l’aspirateur, de changer de mode, d’activer le système d’auto-nettoyage ou de configurer des invites vocales.

Il y a aussi un affichage LED utile en haut du noyau, où vous pouvez voir le niveau de batterie restant, le mode de nettoyage utilisé ou les différents problèmes qui pourraient survenir pendant le nettoyage et qui pourraient nécessiter de l’aide de notre part. déboucher le filtre, vider le réservoir d’eau sale ou remplir le réservoir d’eau propre, etc.).

Quant à la base de recharge, elle est assez grande, il faudra donc lui trouver une bonne place à la maison. Le système d’attelage de l’aspirateur n’est pas tout à fait confortable, principalement en raison de la position du rouleau de nettoyage. Par conséquent, il faudra s’assurer que vous avez bien connecté l’aspirateur à la base pour éviter qu’il ne se décharge lors de la prochaine utilisation.

Fonctionnement

Le Dreame H12 Pro propose trois modes de fonctionnement différents, et il est possible de choisir entre eux d’une simple pression sur l’un des boutons situés sur la poignée. Chaque mode remplit une tâche différente :

Mode automatique : mode pour un nettoyage léger, dans lequel l’aspirateur et le balai fonctionnent en même temps. La puissance d’aspiration change automatiquement en fonction de la quantité de saleté détectée.

Mode Ultra : mode destiné au nettoyage en profondeur. Il faut environ trente secondes pour être prêt à partir du moment où il est activé.

Mode aspiration : la fonction de nettoyage est désactivée et aucune eau n’est expulsée du réservoir d’eau propre. Seule la fonction de vide est utilisée, et elle peut être utilisée pour aspirer des liquides.

N’importe lequel des modes fait parfaitement son travail, et dans la plupart des cas, le mode de nettoyage automatique suffira. Le mode aspiration est également particulièrement utile lorsque des liquides ont été renversés sur le sol grâce à sa grande puissance d’aspiration.

La brosse cylindrique est l’un des points clés de cet aspirateur à main, car sa conception a été mise à jour dans le but d’améliorer sa portée dans les coins et les bords. De plus, comme il cache une brosse raclette intégrée à l’intérieur, il se nettoie tout seul au fur et à mesure qu’il aspire pour empêcher la saleté de revenir sur le sol.

En général, l’expérience avec l’aspirateur est très positive. Il a plus qu’assez de puissance et la tête vous permet d’atteindre la plupart des endroits (sauf les plus étroits). De plus, l’avance automatique du rouleau facilite grandement son utilisation et l’écran est très utile pour rester informé à tout moment de ce qui se passe.

Une fois la charge terminée, si nous attachons l’aspirateur à sa base (ce qui, soit dit en passant, n’est pas aussi confortable qu’il y paraît, et nous devrons nous entraîner plusieurs fois jusqu’à ce que nous obtenions la pointe dans la bonne position), il est possible d’activer le mécanisme d’auto-nettoyage . Ce processus dure environ une heure et demie, pendant laquelle la brosse est rincée à l’eau claire, puis séchée à l’eau chaude. Ainsi, les moisissures et les odeurs désagréables sont évitées.

batterie et chargement

L’autonomie est peut-être l’un des rares points faibles de l’aspirateur, même si c’est logique compte tenu de sa puissance d’aspiration et des capacités de l’aspirateur.

Utilisant le mode automatique, la batterie nous offre une demi-heure d’autonomie avant de devoir passer par la base de recharge. Une demi-heure suffit pour nettoyer complètement un appartement d’environ 100 mètres carrés, mais nous pouvons avoir quelques problèmes si nous voulons nettoyer des espaces plus grands.

La charge elle-même nécessite plus de temps, car vous devez recharger complètement six batteries d’une capacité de 4000 mAh chacune. Au total, le processus prend environ quatre heures et demie de 0 à 100 %.

Les meilleures alternatives au Dreame H12 Pro

Dreame n’est pas la seule entreprise à avoir récemment décidé de miser sur les aspirateurs à main humides et secs, bien qu’elle soit l’une des rares à avoir décidé de le faire en accompagnant son appareil d’une base autonettoyante.

Sur le marché, il est possible de trouver plusieurs alternatives intéressantes, à commencer par des modèles tels que le Roborock Dyad, au format très similaire au H12 Pro de Dreame, qui présente des avantages tels que son système à double rouleau pouvant pivoter jusqu’à 180 degrés, ce qui permet d’atteindre les virages les plus difficiles. De plus, son prix est inférieur de plusieurs centaines d’euros au modèle Dreame.

Roborock Dyade

Une autre option intéressante se trouve dans le catalogue Tineco. Son modèle Floor One S3 propose un nettoyage à sec et humide, une double cuve, un autonettoyage, un écran LED, et une fonctionnalité qui n’est pas présente dans le modèle Dreame (du moins pour l’instant) : le contrôle et la configuration via l’application mobile. Son prix est également inférieur à celui du Dreame H12 Pro.

Tineco Floor One S3

conclusion

Quiconque utilise le Dreame H12 Pro sans jamais utiliser un aspirateur à main de ce calibre auparavant sera étonné par sa grande capacité de nettoyage, sa facilité d’utilisation et la polyvalence offerte par la base autonettoyante et de chargement.

Et, même ceux qui ont déjà utilisé des appareils similaires, trouveront probablement dans le nouveau modèle Dreame une option très intéressante à prendre en compte, car son prix est légèrement inférieur aux modèles les plus chers du marché, incorporant même des fonctions que nous ne pouvons pas trouver dans aucun des autres modèles.

À cela, il faut ajouter le fait que le Dreame H12 Pro unifie les processus d’aspiration et de récurage dans le même appareil, ce qui rend les deux tâches extrêmement faciles et permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts.

rejoindre la conversation

Cet appareil a été analysé de manière indépendante grâce à un transfert par la marque. L’article contient des liens d’achat pour lesquels Netcost-security.fr pourrait recevoir une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.