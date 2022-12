Motorola Moto G53 : écran 120 Hz et batterie 5 000 mAh pour le nouveau milieu de gamme de la marque

Le Motorola Moto G53 dispose d’un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD +, d’un processeur Qualcomm 5G dont le modèle exact n’a pas été révélé et d’un appareil photo principal de 50 MP.

Le Motorola Moto G53 dans deux de ses couleurs disponibles : noir et gris

Outre le rumeur Motorola Moto X40, la société appartenant à Lenovo a également présenté hier en Chine son nouveau terminal franchisé de milieu de gamme, le Motorola Moto G53.

Nous sommes confrontés à un terminal qui se distingue principalement par son grand écran avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une énorme batterie de 5 000 mAh. Continuez à lire et découvrez tous les secrets du nouveau Motorola Moto G53.

Motorola Moto G53 : toutes les infos

Motorola Moto G53 Caractéristique Dimensions 162,7 x 74,66 x 8,19 mm

183 grammes Filtrer AMOLED 6,5 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 hertz

Résolution HD+ de 1 600 x 720 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon à déterminer RAM 8 Go Système opératif Android 13 Stockage 128 Go appareils photo arrière:

Principal-50 MP

Macro-2MP

Avant : 8MP Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 18W Les autres 5G

Dual SIM

nfc

GPS

USB-C

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Si l’on commence à parler de l’écran du Moto G53, il faut préciser qu’il est un peu plus petit que celui de son prédécesseur, 6,5 pouces par rapport aux 6,6 du Moto G52, et qu’il abandonne la technologie AMOLED au profit d’un écran LCD panneau qui augmente cependant son taux de rafraîchissement à 120 hertz, bien qu’il le fasse au prix d’une résolution HD+ de 1 600 x 720 pixels.

Le grand mystère de ce nouveau terminal milieu de gamme de Motorola se trouve dans son processeur, puisque l’entreprise s’est contentée de confirmer que le Moto G53 disposera d’un chipset Qualcomm compatible avec les nouveaux réseaux 5G, mais sans dévoiler le modèle exact. Ce que nous savons, c’est que le processeur sera bien épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Dans la section photographique, le Moto G53 mise sur un double module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’une caméra selfie de résolution 8 mégapixels.

Outre un écran fluide, un autre des points forts du Moto G53 est son autonomie, puisqu’il embarque une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge « rapide » de seulement 18W, ce qui est un pas en arrière par rapport au modèle précédent qui avait une charge plus élevée. vitesse, 30W.

Quant au reste des fonctionnalités du nouveau Moto G53, il faut souligner qu’il dispose d’une connectivité 5G, Dual SIM, NFC, GPS, d’un port de charge USB Type C, d’un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton Home et de la dernière version de son couche de personnalisation, My UX, basée sur Android 13.

Motorola Moto G53 : disponibilité et prix

Le Motorola Moto G53 est désormais disponible à l’achat en Chine, dans sa seule version de 8+128 Go de mémoire, via la boutique officielle Lenovo au prix de 1 099 yuans, soit environ 148 euros à changer.

Motorola n’a pas encore confirmé le lancement mondial de cet appareil, nous devrons donc attendre pour savoir quel sera son prix en France.

