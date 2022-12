Ce mobile chinois inconnu vient de battre tous les records dans AnTuTu

Le test de performances AnTuTu a un nouveau roi : il s’agit du nouveau iQOO 11, un smartphone chinois doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2.

L’iQOO 11 est le mobile le plus puissant du marché aujourd’hui et est disponible dans une édition spéciale conçue en collaboration avec BMW M Motorsport

Avec plus d’un million trois cent mille points, il est devenu le mobile le plus puissant à passer le test de performance AnTuTu, dépassant le leader précédent de plus de deux cent mille points. Cependant, il est possible que vous n’étiez même pas au courant de son existence.

Comme confirmé sur le portail My Smart Price, le nouveau smartphone phare de la société sœur de Vivo, iQOO, est devenu le smartphone le plus puissant du moment grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et au reste de son répertoire de fonctionnalités. .

L’iQOO 11 est le smartphone le plus puissant du moment, selon AnTuTu

Si vous ne le saviez pas, c’est probablement parce que l’iQOO 11 a été introduit en Chine récemment et qu’il n’est pas prévu de sortir en Europe.

Il s’agit d’un smartphone haut de gamme avec un grand écran AMOLED E6 de 6,78 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 hertz, qui embarque la dernière génération du processeur phare de Qualcomm ainsi que des technologies de mémoire ultra-rapides telles que UFFS 4.0 et LPDDR5X.

De plus, il embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh, une charge rapide de 120 W et Android 13 customisé par FuntouchOS 13 (OriginOS 13 dans sa version chinoise).

Dans le benchmark AnTuTu, l’appareil s’est démarqué avec d’excellents résultats concernant le CPU, le GPU et la vitesse de la mémoire. En ce sens, il faut s’arrêter à la grande différence de score par rapport au GPU par rapport aux précédents Snapdragon 8+ Gen 1 de mobiles tels que l’ASUS Rog Phone 6, considéré comme le mobile le plus puissant du marché en novembre dernier. . Il y a une différence de près de cinq cent mille points entre le GPU d’un processeur et un autre.

Il est dommage que, pour l’instant, iQOO n’envisage pas de commencer à vendre ses téléphones portables au-delà des frontières de pays comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie. Cependant, bientôt d’autres fabricants lanceront leurs paris basés sur la dernière plate-forme Qualcomm sur le marché mondial, et il sera possible de profiter d’expériences similaires à celles offertes par cet iQOO 11.

