Un passionné de la liberté d’expression sur Twitter suspend les journalistes, bloque les liens Mastodon et ferme Spaces

Elon Musk, passionné en chef de la liberté d’expression sur Twitter, a suspendu les comptes d’un certain nombre de journalistes éminents qui faisaient des reportages sur lui, bloqué les liens vers le service de médias sociaux rival Mastodon et fermé la fonction audio du groupe Twitter Spaces, après avoir été confronté à des questions embarrassantes.

Musk s’est décrit comme un absolutiste de la liberté d’expression, arguant que n’importe qui devrait être autorisé à dire n’importe quoi…

Musk le mois dernier donné un exemple de la profondeur de son engagement envers ce principe :

Il s’agissait d’une référence au @ElonJet compte – qui a maintenant été suspendu, ainsi que le compte personnel de l’homme qui le dirigeait, Jack Sweeney. Le compte a utilisé des informations de suivi des vols accessibles au public pour tweeter l’emplacement du jet privé de Musk à chaque fois qu’il décollait et atterrissait. Ces données sont automatiquement transmises par les transpondeurs équipant tous les avions commerciaux et de nombreux avions privés.

Musk a également déclaré qu’il intentait une action en justice contre Sweeney. Il a expliqué le demi-tour en faisant référence un prétendu incident de « harceleur fou », dans laquelle il affirmait que la voiture de son fils avait été suivie. Le département de police de Los Angeles a déclaré qu’aucun rapport de crime n’avait été reçu à ce sujet.

Suite à cela, les comptes Twitter d’un certain nombre de journalistes éminents ont été suspendus. Nouvelles de la BNC rapports:

Les témoignages de Ryan Mac du New York Times, Donie O’Sullivan de CNN, Drew Harwell du Washington Post, Matt Binder de Mashable, Micah Lee de The Intercept, Steve Herman de Voice of America et les journalistes indépendants Aaron Rupar, Keith Olbermann et Tony Webster avaient tous été suspendus depuis jeudi soir.