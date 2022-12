La plupart des restrictions iPhone City COVID prennent fin, y compris le système point à point controversé

Foxconn a mis fin à la plupart des restrictions COVID de l’iPhone City, après que le gouvernement local a retiré son usine de Zhengzhou d’une classification « à haut risque ». Le gouvernement chinois semble également enfin mettre fin à la politique ultra-stricte COVID Zero qui était à l’origine des restrictions.

Il convient de noter en particulier que l’assembleur d’iPhone a mis fin à son système point à point controversé, qui était une source importante d’agitation pour les travailleurs de l’usine…

Arrière plan

Zhengzhou, familièrement connue sous le nom d’iPhone City grâce au fait qu’elle abrite la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, a été placée en quarantaine.

Dans une tentative de réduire l’impact économique des fermetures, les grandes usines sont autorisées à rester ouvertes en passant à la production en boucle fermée, où les travailleurs restent sur le campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à un mois à la fois, dormant dans des dortoirs partagés. C’est évidemment dur pour les travailleurs, qui sont séparés de leur famille et ont des possibilités de loisirs très limitées.

Dans le cas de l’usine de Foxconn, les choses ont bien empiré lorsqu’il y a eu une épidémie de COVID-19 sur le campus lui-même. Les travailleurs se sont plaints du manque de nourriture et de médicaments. Un nombre important a choisi de sortir de l’usine et de retourner dans leur ville natale. Les offres de bonus ultérieures ont eu un effet limité et le non-paiement de celles-ci a conduit à de violentes protestations. Les tentatives d’apaiser les travailleurs avec une indemnisation ont vu plus de 20 000 travailleurs partir.

La majeure partie de Zhengzhou a été libérée du verrouillage il y a deux semaines, mais l’usine de Foxconn a été désignée «à haut risque» et est donc restée en production en boucle fermée.

La plupart des restrictions iPhone City COVID prennent fin

Bloomberg rapporte que la production en boucle fermée est maintenant terminée, la plupart des restrictions COVID étant levées.

Cela inclut le système controversé et très impopulaire de « point à point » dans lequel les travailleurs n’étaient autorisés qu’à se déplacer directement entre leur dortoir et leur place sur la chaîne de production, sans aucun autre mouvement au sein de l’usine autorisé. Cela signifiait qu’il n’y avait pas d’accès à la cafétéria et aux installations de loisirs.

Foxconn Technology Group, le principal assembleur d’iPhones pour Apple Inc., assouplit la plupart des restrictions anti-Covid dans son usine de Zhengzhou, en Chine – une installation qui était devenue un point d’éclair dans les efforts du pays pour contenir les infections. Foxconn, également connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co., a déclaré qu’il mettait fin à son système « point à point ». […] selon un communiqué publié sur son compte officiel WeChat mercredi soir.

Signes que la politique chinoise COVID Zero prend fin

Il y a enfin des signes que le gouvernement chinois pourrait abandonner sa politique très impopulaire COVID Zero, dans laquelle des villes entières étaient placées sous stricte verrouillage si même une poignée d’infections étaient détectées.

Plus particulièrement, les personnes testées positives sont désormais autorisées à s’isoler chez elles, au lieu d’être envoyées dans des centres de quarantaine gérés par le gouvernement.

[Additional] les étapes comprennent l’accélération de la vaccination parmi les personnes âgées et l’arrêt des autorités locales de désigner de vastes zones comme à haut risque, ce qui a conduit à des restrictions de type verrouillage dans des complexes de logements entiers et d’autres endroits. Un code de santé vert sur les applications de recherche de contacts pour smartphone n’est plus nécessaire pour les voyages intérieurs ou pour entrer dans la plupart des lieux.

Il faudra encore probablement beaucoup de temps pour accélérer la production de l’iPhone 14 Pro au point où l’offre s’équilibre avec la demande, mais au moins les travailleurs de l’iPhone auront des conditions de travail considérablement meilleures. Ceci, à son tour, devrait aider Foxconn à recruter plus de personnel pour remplacer ceux qui sont partis.

Photo: Jean Beller/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :