6 nouvelles applications sympas pour Android qui ne sont pas sur Google Play

Vous n’avez pas besoin d’aller sur le Google Play Store pour obtenir certaines des meilleures applications Android.

Certaines des meilleures applications disponibles sur Android ne sont pas disponibles sur Google Play. Nous allons vous en montrer quelques-uns.

Si vous suivez nos compilations des meilleures applications pour Android depuis un certain temps, vous savez déjà que, à de nombreuses reprises, il n’est pas nécessaire d’aller sur le Google Play Store pour obtenir certaines des applications les plus recommandées qui existent actuellement sur le Plate-forme. Certains développeurs décident de distribuer leurs créations via des magasins tiers, soit en contournant les restrictions imposées par Google, soit simplement parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les politiques du magasin.

Il y a quelques semaines, nous avons sélectionné six applications de haute qualité qui n’étaient pas disponibles dans l’App Store de Google. Maintenant, nous avons une fois de plus exploré nos sources alternatives préférées au Play Store, à la recherche de six autres applications Android intéressantes qui, bien qu’elles ne soient pas disponibles dans la boutique officielle, valent certainement la peine d’être essayées.

Avant de regarder les applications, il convient de mentionner que toutes peuvent être téléchargées gratuitement et que leur code est 100% public et ouvert. De plus, ils proviennent de sources fiables et sécurisées, vous pouvez donc les télécharger sur votre mobile sans craindre les logiciels malveillants ou tout autre type de menace.

vous lire

Je dois avouer que Read You est déjà devenu mon application préférée pour lire les actualités depuis mon mobile, et mon remplaçant pour Feedly ou tout autre lecteur de flux RSS.

L’application vous permet de vous abonner aux chaînes RSS et de lire les actualités de manière simple et élégante, grâce à son design qui suit parfaitement les lignes de Google Material You.

Ses fonctionnalités incluent la possibilité d’importer des sources via OPML, des notifications de publication ou de mise à jour d’articles, le filtrage de contenu lu et non lu, et bien plus encore. Son développement reste actif, et de nouvelles fonctionnalités sont en route.

Télécharger sur F-Droid | vous lire

LibreTube

Probablement l’une des meilleures alternatives à l’application YouTube officielle. LibreTube est un outil basé sur l’API Piped, qui vous permet de télécharger et de lire du contenu YouTube, sans utiliser de compte ni avoir de services Google installés sur votre appareil.

Il a un design soigné, très similaire à celui de l’application YouTube originale, et offre des options telles que la possibilité de télécharger des vidéos, d’importer nos abonnements, et bien plus encore.

Télécharger sur F-Droid | LibreTube

NéoBackup

Si vous changez fréquemment d’appareils ou formatez votre mobile de temps en temps pour une raison quelconque, vous avez besoin d’un bon outil de sauvegarde. L’un des meilleurs est NeoBackup, une sorte de Titanium Backup évolué, avec des options infinies qui vous permettent de créer et de restaurer des copies de sauvegarde des applications et de leurs données.

Télécharger sur F-Droid | NéoBackup

sceller

Dans mon top des nouvelles applications que j’ai découvertes en 2022 j’ai déjà mentionné Seal comme l’une de mes préférées. Il s’agit d’un outil utile qui vous permet de télécharger des vidéos de presque n’importe où, que ce soit YouTube, Twitter, Reddit ou pratiquement n’importe quel site Web que vous pouvez imaginer. Tout cela, de manière simple et avec une conception soignée basée sur Material You.

Télécharger sur F-Droid | sceller

OpenCord

L’application officielle Discord pour Android a une marge d’amélioration considérable. En attendant, il est toujours possible d’utiliser OpenCord, une alternative gratuite et open source, qui ajoute des fonctionnalités telles que la prise en charge des thèmes Material You. À ce jour, il possède déjà de nombreuses fonctions présentes dans la version « stock » de l’application.

Télécharger sur GitHub | OpenCord

Mon cerveau

My Brain est une application tout-en-un qui vous permet d’oublier toutes vos tâches et tâches et de la laisser s’occuper de tout.

L’application combine un calendrier, un gestionnaire de tâches, un journal, des signets et des listes. Tout le contenu reste stocké en privé et n’est jamais téléchargé sur Internet, et il est livré avec des fonctionnalités telles que la possibilité de hiérarchiser chaque tâche, la prise en charge de la démarque sur le contenu des notes, et bien plus encore.

Télécharger sur F-Droid | Mon cerveau

