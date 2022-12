L’un des meilleurs Samsung Galaxy bon marché reçoit déjà Android 13

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 arrive déjà sur le Samsung Galaxy M23 5G en Europe avec la version du firmware M236BXXU1BVK5.

Alors que nous avons déjà passé l’équateur du dernier mois de 2022, Samsung se rapproche de sa promesse de mettre à jour tous les terminaux éligibles avec la dernière version d’Android avant la fin de l’année.

Cela inclut également ses meilleurs mobiles de milieu de gamme et donc après avoir lancé la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 sur le Galaxy A71 5G, c’est maintenant au tour de l’un de ses Galaxy bon marché avec de meilleurs appareils photo et batterie, le Samsung Galaxy M23 5G .

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 est désormais disponible sur le Samsung Galaxy M23 5G

Comme indiqué par SamMobile, la marque coréenne a déjà commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 sur le Samsung Galaxy M23 5G en Europe avec la version de firmware M236BXXU1BVK5 et ce nouveau logiciel devrait atteindre plus de régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour du système pour le Galaxy M23 5G n’inclut pas le dernier correctif de sécurité Android, mais celui de novembre 2022, qui corrige un total de 46 vulnérabilités de sécurité, corrige quelques bugs généraux et améliore la stabilité de l’appareil.

De même, ce nouveau firmware apporte également au Galaxy M23 5G toutes les nouveautés de One UI 5 telles qu’une interface utilisateur repensée basée sur Material You avec une gamme de couleurs plus large, un nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisable, de nouveaux widgets empilables, l’arrivée du Fonction OCR (Optical Character Recognition) pour les applications natives Appareil photo, Galerie et Clavier et un nouveau pack d’icônes pour toutes les applications de stock Samsung.

Le Samsung Galaxy M23 5G est mis à jour vers Android 13 seulement 9 mois après avoir reçu Android 12 et au moins deux autres mises à jour Android devraient arriver, ce qui indique que ce Galaxy bon marché prendra en charge jusqu’à Android 15.

Si vous possédez un Samsung Galaxy M23 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Les téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5, et quand ils le recevront

Dans l’éventualité où vous l’avez déjà de disponible, vous n’avez qu’à suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.

