iOS monte et Android tombe : près de 30 % de la population mondiale possède déjà un iPhone

Bien qu’Android continue de dominer le marché, de plus en plus de personnes décident de passer à l’iPhone.

Une bonne partie des excellents résultats d’Apple en cette année 2022 sont dus au bon accueil de la série iPhone 14 Pro.

De plus en plus de personnes décident d’abandonner Android et de passer à l’iPhone. C’est du moins ce que suggère la dernière étude de marché réalisée par Statista et partagée par StockApps, où il ressort que le pourcentage d’utilisateurs d’iOS a remarquablement augmenté tout au long de la dernière partie de l’année, tandis que la part du système d’exploitation de Google baisse peu à peu ces derniers mois.

Les analystes proposent que la chute d’Android soit due, en partie, à la bonne réception de la série iPhone 14 Pro sur la plupart des marchés, y compris la Chine.

Malgré les bons résultats d’Apple, oui, Android continue de dominer le marché de la téléphonie avec une marge importante : plus de 40 % d’avance pour la plateforme de Google sur celle d’Apple, même avec la croissance de cette dernière.

Android domine le marché, bien que l’avantage sur iOS diminue

Les données de Statista montrent clairement l’avantage qu’Android a toujours sur Apple sur le marché mondial. Cependant, dans le graphique, vous pouvez voir comment, depuis le troisième trimestre de 2019, la plate-forme Google a été plongée dans une chute, tandis que le système d’exploitation Apple a augmenté pour dépasser 25 % de part de marché et atteindre presque 30 %.

Selon les analystes, Apple gagne du terrain sur Google en raison de son accent sur l’expérience client et de son accent sur l’innovation et la qualité des produits. En ce sens, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max se distinguent comme des exemples du bon travail réalisé par ceux de Cupertino ces dernières années.

De même, ils mettent en évidence la chute d’Android sur des marchés aussi importants que la Chine, principalement en raison du manque d’innovation de la part de certains fabricants, et d’autres inconvénients tels que la fragmentation des versions du système d’exploitation.

rejoindre la conversation