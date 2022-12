Nouveau realme 10s : un milieu de gamme abordable avec un design attractif, une grosse batterie et un écran 90 Hz

Le nouveau de realme arrive pour conquérir le public qui recherche un smartphone abordable, avec un design soigné et des fonctionnalités intéressantes.

Le nouveau realme 10s débarque dans le segment milieu de gamme pour concurrencer les mobiles les moins chers de sa catégorie.

Après avoir présenté ses nouvelles séries realme 10 et realme 10 Pro sur le marché chinois, la société a décidé de continuer à développer sa famille de smartphones axée sur le segment intermédiaire, en présentant désormais le nouveau realme 10S.

C’est le modèle le plus abordable de la famille, bien qu’il ne soit pas le moins intéressant pour cela. Il s’agit d’une version légèrement modifiée du realme 9i 5G lancé sur le marché il y a plusieurs mois, qui introduit quelques changements dans le but de rester compétitif en l’année 2023 qui est sur le point d’arriver.

realme 10s, toutes les informations

royaume 10s Caractéristique Dimensions 164,4 x 75,1 x mm

191 grammes Filtrer Écran LCD de 6,6 pouces

Full HD+ (2408 x 1080 pixels)

401 ppp

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 400 nits Processeur MediaTek Dimension 810 5G RAM 8 Go LPDDR4X Système opératif interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 extensible jusqu’à 1 To appareils photo arrière:

50 Mpx principal f/1.8

portrait 2 mégapixels

Frontale :

8MP Tambours 5000mAh

Charge rapide 33W Les autres Dual SIM

Certifié audio haute résolution

Emplacement microSD

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Socket casque 3,5 mm

USB Type-C

Le realme 10s conserve une esthétique similaire à celle des modèles realme précédents. Il a un corps en plastique avec un dos complètement plat disponible en deux couleurs : bleu et noir.

La double caméra arrière, chacune située dans un module circulaire indépendant, est le grand protagoniste de l’arrière du téléphone. Il s’agit d’un système photographique composé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, soutenu par un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour prendre en charge les portraits.

Sa face avant est occupée par un écran LCD Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation, situé sur le côté du téléphone.

Le reste de sa fiche technique est complété par un processeur MediaTek Dimensity 810 fabriqué selon un processus de 6 nanomètres et avec 8 cœurs à l’intérieur, ainsi qu’un modem 5G et un GPU ARM Mali-G57 MP2.

Il est disponible en deux configurations différentes, à la fois avec 8 Go de RAM et avec 128 ou 256 Go de stockage interne. Ce dernier peut être étendu via microSD, et tout cela est soutenu par une généreuse batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 33W.

Malheureusement, realme n’a toujours pas fait le saut vers la dernière version d’Android, et votre nouveau smartphone dispose d’Android 12 personnalisé par realme UI 3.0. Cependant, il est regrettable que l’appareil reçoive la mise à jour vers Android 13 plus tôt que tard.

Prix ​​Realme 10s et quand il peut être acheté

Pour l’instant, l’appareil a été présenté en Chine, pays d’origine de la marque, où il sera mis en vente en premier : à partir du 20 décembre.

Il peut être acheté sur la boutique en ligne officielle de l’entreprise dans deux configurations différentes, chacune à un prix différent :

realme 10s 8/128 Go : 1099 yuans, environ 150 euros à changer

realme 10s 8/256 Go : 1299 yuans, environ 175 euros à changer

