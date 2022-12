Elon Musk et SpaceX veulent que vous connectiez votre mobile à leur réseau satellite

La dernière nouveauté de Starlink sera que vous pourrez vous connecter à Internet par satellite directement depuis votre smartphone.

Tout ce qui entoure Elon Musk est toujours bruyant, donc vous saurez déjà très bien ce qu’est Starlink, du moins la plupart d’entre vous.

Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque nous parlons de Starlink, nous faisons référence au service de connexion Internet par satellite proposé par SpaceX, une société dirigée par le controversé magnat sud-africain, une option de connectivité conçue pour fournir Internet à haut débit vitesse d’accès même à partir d’endroits éloignés ou sans surveillance.

Plus de 3 000 satellites déjà en orbite sont à blâmer, bien que les plans de SpaceX prévoient de déployer une constellation d’environ 12 000 petits satellites artificiels, couvrant entièrement le globe pour donner à ses plus de 500 000 abonnés un accès au réseau sans perte de performances au niveau mondial si l’on prend le dernières données publiées l’été dernier comme référence.

Quoi qu’il en soit, ceux de Hawthorne, en Californie, sont beaucoup plus ambitieux avec Starlink, et comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina, ils ont déjà leur prochain pas presque prêt pour nous, qui sera d’offrir une connectivité Internet par satellite directement depuis notre smartphones pour les moments où nous n’avons pas de couverture ou avons besoin de plus de bande passante.

Starlink Internet en France : combien ça coûte et comment le louer

La vérité est que, comme vous le savez, pour utiliser Starlink, vous avez besoin d’un kit d’accès auto-installable et qui comprend à la fois l’antenne satellite et un récepteur, bien que la société américaine travaille sur une nouvelle technologie qui nous permettra de prendre profite de sa constellation monumentale de satellites pour se connecter directement avec le mobile et sans aucun accessoire supplémentaire.

Dans le cas de quelque chose d’aussi nouveau, évidemment, aucun détail d’une innovation extrêmement intéressante n’a été révélé, mais nous savons que SpaceX a officiellement demandé l’autorisation de la FCC, la Federal Communications Commission des États-Unis, pour équiper certains de leurs nouveaux satellites Starlink de deuxième génération avec un nouveau matériel « direct vers mobile » qui ferait la magie dans ce cas.

Ce serait ce matériel supplémentaire au ‘Gen2’ des satellites Starlink qui nous permettrait de nous connecter depuis un smartphone directement via les satellites, quelque chose de plus à ces plans commentés par SpaceX il y a longtemps pour intégrer les données Starlink et T-Mobile réseaux pour offrir un service aux clients de cet opérateur et éliminer 100% des soi-disant ombres de couverture où un utilisateur n’aurait aucun type de connectivité mobile.

Les projets de SpaceX d’intégrer du matériel « direct au mobile » dans ses satellites s’ajoutent à l’intégration des réseaux de données de Starlink et de T-Mobile, dans le but d’éliminer les pannes planétaires.

Il semble donc que la connectivité mondiale sera une réalité très prochainement, sans limites, il faudra donc être attentif aux prochains mouvements de SpaceX après l’approbation du lancement de ses 7 500 nouveaux satellites Starlink de seconde génération. Ils nous disent qu’il pourrait y en avoir 2 000 équipés du matériel « direct-to-cellular » à partir de 2024, avec des vitesses de service théoriques maximales de 18,3 Mbps en liaison descendante.

Très intéressant, mais pour l’instant que du bruit, un bruit qui devra être confirmé dans le temps, même s’il est vrai que les connexions mobiles par satellite arriveront sûrement tôt ou tard.

