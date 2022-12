Moitié Android, moitié console et en plus un visualiseur de réalité virtuelle : c’est le portail Pimax

Le portail Primax se positionne comme la console portable Android la plus prometteuse du moment ; un appareil aux ambitions multiples qui pour l’instant promet beaucoup.

En août dernier, nous vous parlions de la Logitech G Gaming, une console portable combinant Android, Xbox et Steam dans un seul appareil. L’objectif de cet appareil n’était autre que de permettre aux joueurs de profiter des principales plates-formes en un seul endroit, en essayant également de capitaliser sur le marché toujours croissant des jeux mobiles.

Cet effort serait rejoint un peu plus tard par une console annoncée par Razer, qui était également basée sur Android et avec la même idée. N’oublions pas non plus Steam Deck, qui vous permet d’exécuter des jeux Android via un émulateur. Eh bien, tous ces appareils sont maintenant rejoints par un nouveau concurrent.

Voici le portail Primax, la dernière folie portable

Ce concurrent n’est autre que le Primax Portal, qui combine les capacités d’Android avec celles d’une console portable et fonctionne également comme un visualiseur de réalité virtuelle.

L’appareil est financé via Kickstarter, et certaines unités prototypes ont déjà été envoyées à différents créateurs de contenu pour le tester, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous :

C’est sans aucun doute une machine très ambitieuse : elle essaie de combiner dans un seul appareil les capacités d’émulation, les fonctionnalités d’un appareil Android axé sur le jeu, la possibilité de le connecter à un téléviseur et les capacités de réalité virtuelle et augmentée. Tout cela dans la taille d’une Nintendo Switch Lite.

Quant à ses caractéristiques, on sait qu’il disposera d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 et de deux versions d’écran : LCD et OLED. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup plus d’informations à ce sujet.

Au moment de la rédaction de cet article, le projet a déjà largement dépassé son objectif de financement. Cependant, ce ne serait pas la première fois que quelque chose de prometteur est annoncé sur Kickstarter qui finit par être un bluff. Cependant, et d’après ce que l’on peut voir dans la vidéo qu’il y a quelque chose de plus haut, il semble que le portail Primax soit sérieux.

