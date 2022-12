Le milieu de gamme de Vivo pour 2023 semble également très bon

Nous devrions découvrir très prochainement la nouvelle famille vivo S16, et ce dont nous allons vous parler devrait être les principales caractéristiques de ses trois modèles connus.

Il y a quelques jours à peine, vivo nous a laissé sans voix avec un smartphone qui pour moi est l’Android à battre en ce moment, et c’est que le vivo X90 Pro+ est sans égal dans tout le catalogue, du moins en termes de spécifications, de puissance, de performances et , avant tout, une photographie mobile développée en collaboration avec ZEISS, de qualité professionnelle et améliorée à chaque itération du fleuron chinois.

Quoi qu’il en soit, le haut de gamme laissera bientôt place à un renouvellement du coupé moyen également très attendu, qui fera partie de la nouvelle famille vivo S16 avec trois modèles similaires mais différents -les vivo S16, S16e et S16 Pro-, qui s’adaptent à différents types d’utilisateurs et qui parient curieusement à chaque saut pour un SoC d’origine différente : MediaTek, Qualcomm et Samsung.

Le design qui a été divulgué correspond au modèle le plus performant de la famille, le vivo S16 Pro, et comme vous le verrez, il montre une légère mise à jour par rapport au modèle sortant, le vivo S12 Pro, en conservant les bords incurvés tout en mettant à jour cela encoche qui cède enfin la place à un trou dans l’écran pour la caméra frontale.

En échange, évidemment, il perd l’un des capteurs avant pour adopter une seule caméra selfie, chose que trop d’utilisateurs ne vont pas manquer non plus… Qui veut ou utilise vraiment une double caméra frontale ?

Inconnu, mais de haute qualité : ce sont les meilleurs mobiles vivo que vous pouvez acheter

Il y a beaucoup plus de similitudes à l’arrière, avec une disposition identique des composants et du module photographique, ce qui apporte de nouveaux détails tels que les trois trous de même diamètre et un flash LED en forme d’anneau beaucoup plus attrayant et attrayant pour l’œil rappelant les anneaux lumineux populaires des banderoles.

Et pas seulement cela, car grâce à 91mobiles et Pricebaba, nous avons maintenant également les premières spécifications techniques divulguées des trois modèles, le vivo S16 Pro, le vivo S16e et le vivo S16, qui ont des approches différentes et diffèrent même sur des aspects clés tels que le chipset . ou la taille de l’écran.

série vivo S16, caractéristiques techniques

Vivo S16 Pro Écran FHD+ AMOLED de 6,6 pouces, 120 Hz Jeu de puces MediaTek Dimensity 8200 Jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage Processeur d’image Vivo V1+ et NPU Lecteur d’empreintes digitales intégré 5G, double Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, NFC, USB Type-C Charge rapide jusqu’à 80 watts via câble Dimensions de 164 x 74,9 x 7,5 mm OriginOS 3.0 basé sur Android 13

vivre S16 Écran FHD+ AMOLED de 6,78 pouces, 120 Hz Jeu de puces Qualcomm Snapdargon 870 Jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage 5G, double Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, NFC, USB Type-C Lecteur d’empreintes digitales intégré Caméras 64MP + 8MP + 2MP Caméra frontale 50 MP Batterie 4 600 mAh avec charge rapide jusqu’à 66 watts via câble Dimensions de 164,1 x 74,8 x 7,4 millimètres, 182 grammes de poids OriginOS 3.0 basé sur Android 13

en direct S16e Écran FHD+ AMOLED de 6,62 pouces, 120 Hz Jeu de puces Samsung Exynos 1200 Jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage 5G, double Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, NFC, USB Type-C Lecteur d’empreintes digitales intégré Caméras 50MP + 2MP + 2MP Caméra frontale 16 MP Batterie 4 600 mAh avec charge rapide jusqu’à 66 watts via câble Dimensions – x – x 7,8 millimètres, poids 188 grammes OriginOS 3.0 basé sur Android 13



Malheureusement, le pire avec ces terminaux, c’est qu’ils restent exclusivement sur le marché chinois, puisque les années précédentes nous avons perdu tous les membres de la famille S du constructeur Dongguan. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas encore vous informer des disponibilités et des tarifs, nous serons donc attentifs à vous apporter les détails dès qu’ils seront officiellement publiés.

rejoindre la conversation