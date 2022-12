Le meilleur jeu de foot pour mobile arrive sur Android : graphismes console et licences officielles

Vous pouvez maintenant télécharger l’un des meilleurs jeux de football de ces derniers temps sur votre mobile.

Après plusieurs mois en phase « beta », Total Football débarque officiellement dans les principaux app stores. À partir d’aujourd’hui, il est désormais possible de profiter de ce qui est considéré comme le meilleur jeu de football pour téléphones mobiles, qui se distingue par ses excellents graphismes et sa licence officielle de la FIFPro.

Total Football est disponible en téléchargement gratuit sur iOS et Android à partir d’aujourd’hui, et est postulé comme une alternative très intéressante aux autres jeux de football mobiles disponibles cette année.

Total Football est désormais accessible à tous

Le jeu, développé par Studio Vega Private Limited, se distingue principalement par ses graphismes soignés. La modélisation des visages, des stades, des animations et des mouvements des joueurs sont presque au niveau des jeux de football sur console.

Chaque joueur commencera par créer sa propre équipe composée de footballeurs complètement inventés, et ils devront gagner des matchs et débloquer des avantages pour pouvoir signer de vrais joueurs. Au total, ce sont 60 000 joueurs licenciés FIFPro, dont certains des plus connus du moment. De plus, le jeu est entièrement traduit en français, y compris les commentaires des annonceurs du jeu.

En plus de signer des joueurs, il est possible de changer d’autres aspects de notre club comme les couleurs, le bouclier ou le kit. De même, il appartient à l’utilisateur de choisir la stratégie et la formation avant chaque match.

Contrairement à d’autres jeux de football, Total Football propose un mode hors ligne qui vous permet de jouer même en l’absence de couverture WiFi ou de données.

Le jeu est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Cependant, il s’agit d’un jeu gratuit qui propose des éléments de paiement à débloquer. Quant aux options, il vous permet de configurer la section graphique pour l’adapter aux capacités techniques de chaque appareil, et inclut entre autres la prise en charge des contrôleurs Bluetooth ou filaires, ce qui peut encore améliorer l’expérience de jeu.

Télécharger sur Google Play | football total

Télécharger sur App Store | football total

