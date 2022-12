Apple a raté son objectif de deux ans pour la transition Apple Silicon, mais est-ce important ?

Apple a annoncé son intention de faire passer le Mac d’Intel aux processeurs Apple Silicon le 22 juin 2020. À l’époque, la société avait annoncé qu’elle « expédierait le premier Mac » avec Apple Silicon d’ici la fin de 2020 et « achèverait la transition dans environ deux ans. » Cette feuille de route de deux ans est passée et Apple n’a pas encore terminé la transition. Voici ce que nous attendons toujours.

La chronologie de la transition Apple Silicon

Il y a toujours eu un débat sur le moment exact où Apple avait initialement prévu de terminer la transition Apple Silicon. Certaines personnes ont considéré l’annonce initiale de la WWDC 2020 comme le début de la transition. Dans ce scénario, l’entreprise aurait idéalement pu achever la transition d’ici juin 2022.

D’un autre côté, certaines personnes ont fait valoir que le processus de transition Apple Silicon avait officiellement commencé lorsque les premiers Mac M1 ont été annoncés. La puce M1 a été officiellement dévoilée le 10 novembre 2020. Dans le même temps, Apple a annoncé de nouvelles versions des MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini avec la puce M1 à l’intérieur.

Si vous considérez l’annonce de novembre comme le début du processus de transition, Apple aurait dû tout boucler d’ici novembre 2022. Cette date limite est également dépassée. Cela indique qu’Apple a raté son objectif de transition de deux ans, quelle que soit la date limite que vous considérez.

Qu’est-ce qu’on attend encore ?

Mais avec tout cela étant dit, Apple a fait un excellent travail en passant la grande majorité de ses Mac à Apple Silicon au cours des deux dernières années. Certaines machines, telles que le MacBook Air, sont non seulement passées à Apple Silicon, mais ont également été mises à niveau vers de nouvelles puces Apple Silicon dans cette même fenêtre.

Pendant ce temps, des produits comme le MacBook Pro ont subi une refonte complète grâce à l’avènement d’Apple Silicon. Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par les puces M1 Pro et M1 Max offrent non seulement des performances considérablement améliorées par rapport à leurs prédécesseurs Intel, mais ils présentent également de toutes nouvelles conceptions avec plus de ports, des écrans améliorés, etc. .

La variante M2 du MacBook Air propose une refonte complète qui abandonne complètement le précédent design (form factor) en forme de coin. L’iMac 24 pouces avec M1 à l’intérieur est également un tout nouveau design avec un design (form factor) incroyablement fin.

Et bien sûr, il y a le Mac Studio. Le Mac Studio est un tout nouveau produit pour Apple, représentant une nouvelle entrée rare dans la gamme Mac. Il coexiste avec le Mac mini en tant qu’option plus puissante avec une connectivité étendue, et pour de nombreuses personnes, il comble le vide laissé par l’absence d’un Mac Pro alimenté par Apple Silicon.

Cela nous laisse donc là où nous en sommes aujourd’hui. Vous disposez d’options Apple Silicon pour chaque catégorie de produits de la gamme Mac, à l’exception du Mac Pro. Lors de son événement de mars, le directeur d’Apple, John Ternus, a déclaré que le Mac Pro avec Apple Silicon était une annonce « pour un autre jour ». Ce jour, cependant, n’est pas encore venu.

Une fois dévoilé, le Mac Pro avec Apple Silicon devrait offrir des performances incroyablement impressionnantes. Selon les rumeurs, les options de configuration comprendront 24 et 48 cœurs de processeur et 76 et 152 cœurs graphiques. Vous pourrez également configurer la machine avec jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée.

Alors que l’Apple Silicon Mac Pro était prévu pour 2022, et peut-être même initialement prévu pour une version 2022, nous l’attendons maintenant au début de 2023.

Il y a quelques domaines d’intérêt dans la gamme Mac en ce moment. Il n’y a pas d’iMac grand écran alimenté par Apple Silicon, et Apple ne vend pas non plus l’ancien iMac grand écran alimenté par Intel. Au lieu de cela, votre seule option iMac est l’iMac 24 pouces avec la puce M1 à l’intérieur.

Fait intéressant, Apple continue également de vendre une version du Mac mini avec Intel à l’intérieur. Cette machine sera probablement abandonnée à un moment donné dans un avenir proche, mais elle reste probablement une option populaire pour certains acheteurs d’entreprise.

La prise de

Apple a raté son objectif de deux ans pour l’achèvement de l’Apple Silicon, mais est-ce vraiment important ? Non, ce n’est pas le cas. Ce que nous avons vu pour la transition Apple Silicon jusqu’à présent n’a rien d’impressionnant, et la transition ne doit pas être considérée comme un « échec » en raison de l’absence d’Apple Silicon Mac Pro.

Je pense qu’il est également important de faire un zoom arrière et de regarder la situation dans son ensemble. La transition Apple Silicon a été annoncée en juin 2020, quelques mois seulement après le début de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, la chaîne d’approvisionnement d’Apple a connu de nombreuses perturbations qui ont sans aucun doute eu un impact sur la transition d’Apple Silicon.

Lorsque l’approvisionnement et la production sont limités, Apple doit prendre des décisions sur les Mac qu’il privilégie. Le Mac Pro est incontestablement en bas du totem poll. Bien qu’il s’agisse du Mac le plus puissant de la gamme Apple, il s’agit également d’un créneau par rapport à des éléments tels que le MacBook Air et le MacBook Pro. S’il est obligé de choisir, Apple choisira toujours le MacBook Air et le MacBook Pro plutôt que le Mac Pro.

Apple Silicon alimente également tout des produits Apple. Bien que les processeurs aient tous des noms différents, ils partagent également bon nombre des mêmes technologies à l’intérieur. Cela indique qu’Apple doit non seulement choisir les Mac à privilégier, mais également tenir compte de la demande de silicium pour l’iPhone. Et l’iPhone est roi.

Qu’est-ce que tu penses? Est-ce un problème que le Mac Pro ne soit toujours disponible qu’avec des puces Intel à l’intérieur ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

