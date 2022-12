Ces trois Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

Ce nouveau correctif de sécurité arrive déjà sur les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra de Suisse avec la version de firmware G991BXXU5DVKF.

Depuis le début du mois, Samsung met à jour ses meilleurs téléphones, aussi bien les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis un moment, avec le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois de décembre.

Le déploiement de cette mise à jour est en cours et donc, après avoir récemment atteint les Note 20 et Note 20 Ultra, la mise à jour Android de décembre 2022 est également publiée sur les trois Galaxy premium de 2021, le Samsung Galaxy S21 , Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra .

La mise à jour Android de décembre est désormais disponible sur le Samsung Galaxy S21

Comme ils nous le disent de SamMobile, Samsung a publié la mise à jour Android de décembre sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra de Suisse et tout semble indiquer que dans quelques jours, elle sera également disponible sur des modèles d’autres pays européens.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité a la version de micrologiciel G991BXXU5DVKF et intègre le correctif de sécurité de décembre 2022, qui corrige un total de 93 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore la stabilité des appareils.

Samsung a lancé la série Galaxy S21 sur le marché au début de 2021 avec Android 11 et One UI 3, à la fin de cette année, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et il y a un peu plus d’un mois, il vient de recevoir Android 13 avec Une interface utilisateur 5 .

Si vous avez un Galaxy S21, Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Les fonctionnalités complètes du Samsung Galaxy S23 Ultra ont été divulguées

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

rejoindre la conversation