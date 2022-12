Les nouvelles qui arriveront sur le Nothing Phone (1) avec la mise à jour vers Android 13

Android 13 arrivera bientôt sur Nothing Phone 1, et on sait déjà quelles seront ses principales nouveautés.

Ce n’est peut-être pas la marque la plus rapide à apporter la dernière version d’Android sur votre smartphone, mais Nothing semble être très concentré sur l’amélioration de la situation du logiciel Nothing Phone (1), et d’ici peu, ses propriétaires pourront profiter des changements apportés par Android 13.

Profitant du fait que, dans peu de temps, il y aura un programme bêta public d’Android 13 pour Nothing Phoine (1), la société a souhaité partager plus de détails sur la nouvelle version de son logiciel, connue sous le nom de Nothing OS 1.5. Il a également révélé des secrets jusque-là inconnus sur la façon dont cette couche de personnalisation a commencé et comment elle changera après l’arrivée d’Android 13.

Rien d’OS ne changera complètement avec l’arrivée d’Android 13

Dans une interview avec Carl Pei offerte au portail Android Authority, le PDG et fondateur de Nothing a révélé qu’au début de la société londonienne, ils n’étaient pas en mesure d’obtenir suffisamment de talents pour former une équipe de développement complète. Pour cette raison, il a été décidé de sous-traiter les ingénieurs d’un fabricant de smartphones Android qui n’a pas été divulgué, mais qui, selon les mots de Pei, ne traverse pas sa meilleure période financière. Ainsi, ils ont réussi à former une équipe de 400 ingénieurs travaillant à temps partiel sur Nothing OS.

Les résultats étaient corrects. Il a été possible de créer une première version de Nothing OS assez stable, bien qu’un peu pauvre en termes de fonctionnalités. Dans notre analyse, nous passons en revue certaines des lacunes et des problèmes que nous avons trouvés dans les versions initiales du logiciel, qui ont peu à peu été corrigés avec l’arrivée des mises à jour du firmware.

À ce jour, la société compte déjà une centaine d’ingénieurs travaillant à plein temps et le développement de Nothing OS a progressé à pas de géant. Cependant, les changements ne seront pas perçus par les utilisateurs de Phone (1) avant l’arrivée de la mise à jour vers Android 13.

Et c’est que, comme Pei lui-même l’a assuré, la société est consciente qu’Android 13 arrive un peu en retard sur l’appareil. Cependant, il existe des raisons impérieuses pour lesquelles il a été décidé de retarder la mise à jour.

En ce sens, il a été confirmé que Nothing OS 1.5 est la première version du logiciel Nothing basé sur Android 13, et il arrive à partir de ce jeudi 15 décembre même sous la forme d’une bêta à ceux qui étaient déjà adhérents au programme de test privé. Ceux qui décident d’installer cette version verront peu de changements par rapport à Nothing OS 1.0, ce qui est logique, puisque cette version ne se concentre pas sur l’introduction de nouvelles fonctionnalités.

Bien qu’il y ait des changements. En fait, fondamentalement, tout a changé. Le co-fondateur de l’entreprise explique que l’ancien code, créé par les ingénieurs externalisés, a été remplacé par le nouveau, le travail de l’équipe d’ingénierie de Nothing. Ainsi, il a été possible d’offrir une expérience plus stable et fluide.

Quels changements viendront avec Nothing OS 1.5 ?

Mais cela n’indique pas que Nothing OS 1.5 n’inclut pas de nouvelles fonctionnalités. En fait, une vidéo a été partagée (disponible sous ces lignes) où les nouvelles les plus importantes que Nothing OS 1.5 inclura avec son arrivée sur Phone (1) sont passées en revue. Ceux-ci incluent une nouvelle application météo développée par la société, des commandes de volume plus polyvalentes, un menu Bluetooth remanié, une ouverture et un chargement plus rapides des applications, davantage de combinaisons de couleurs avec Material You et d’autres changements.

En résumé, voici tous les changements qu’Android 13 apportera au Nothing Phone (1) :

Autorisations de fichiers. Regroupez les types de fichiers que vous souhaitez partager, par exemple, photos et vidéos, musique et audio, ou documents.

Nouveau scanner de code QR dans le panneau Paramètres rapides.

Aperçu du presse-papiers : le texte copié apparaît dans le presse-papiers dans le coin inférieur de l’écran. Vous pouvez donc modifier directement le texte avant de le coller.

Nouvelle apparence pour le contrôle des documents.

Services au premier plan. Fermez les applications d’arrière-plan actives directement depuis le centre de notification pour économiser la batterie.

Sous-titres en direct : détecte la langue sur l’appareil et génère automatiquement des sous-titres.

Augmentation de la mémoire interne. Réduit l’attente de chargement des applications fréquemment utilisées.

Nouvelle fonction d’auto-guérison qui permet à votre téléphone (1) de fonctionner comme neuf. Effacement du cache inutilisé et des vidages système expirés.

Paramètres rapides améliorés. Avec le nouveau périphérique Bluetooth et les fenêtres contextuelles du réseau.

Nouvelle interface utilisateur pour le contrôle du volume pour régler facilement les commandes de volume sans déverrouiller l’écran (par exemple, musique ou alarme).

Jeu amélioré. Nouvelle interface utilisateur pour les notifications lumineuses et Google Game Dashboard ajoutés. Le tableau de bord prend en charge les captures d’écran, l’enregistrement d’écran, l’affichage FPS et le mode « Ne pas déranger ».

Nothing pense déjà à Nothing OS 2.0 : il arrivera au premier trimestre 2023

Si Nothing OS 1.5 est la version qui arrivera aux utilisateurs de Phone (1) dans les prochains mois, l’entreprise a déjà les yeux rivés sur la future mise à jour majeure de sa couche de personnalisation : Nothing OS 2.0.

Cette nouvelle version devrait arriver au cours du premier trimestre 2023, et en plus des nouveautés d’Android 13 et des changements déjà présents dans Nothing OS 1.5, l’intégration des logiciels et du matériel sera améliorée, des bugs seront corrigés et des nouveautés encore plus nouvelles fonctionnalités.