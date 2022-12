Vos enceintes Nest et vos appareils Android se sont améliorés : ils sont désormais compatibles avec Matter

Enfin! La prise en charge de Matter est disponible sur les appareils Android et Google Nest.

Les haut-parleurs, routeurs et écrans intelligents de la famille Google Nest sont désormais compatibles avec Matter. Google a annoncé aujourd’hui que le déploiement de la norme, qui vise à normaliser le concept de « maison connectée », a été achevé sur sa famille d’appareils Nest et sur la plate-forme Android.

De cette façon, les propriétaires de n’importe quel appareil Nest peuvent désormais profiter de l’inclusion de cette norme pour connecter leurs appareils d’autres fabricants sans problèmes de connexion ou de compatibilité.

Des millions d’appareils Android bénéficient de la prise en charge de Matter

Outre les appareils Nest, Matter est désormais disponible sur des millions d’appareils Android dans le monde. Pour pouvoir profiter des avantages de Matter, il suffit d’avoir mis à jour les services Google Play vers la version 22.48.14 et d’avoir une version Android égale ou supérieure à Android 8.1 Oreo.

De leur côté, les appareils de la série Nest doivent avoir la dernière mise à jour du micrologiciel installée. Google a confirmé que les appareils suivants prennent déjà en charge la norme Matter, et que d’autres modèles suivront bientôt, notamment des routeurs WiFi et des thermostats intelligents.

Nid mini

Son du nid

Nest Hub (1re génération)

Nest Hub (2e génération)

Nest Hub Max

Nest Wi-Fi Pro

Accueil Google

Google Home Mini

D’autres appareils compatibles avec Matter pourront se connecter aux précédents pour les utiliser comme « hub ». D’autres, en revanche, ont besoin de Thread pour fonctionner, et c’est pourquoi Google travaille à l’ajout de la prise en charge de Thread dans certains de ses appareils.

Matière et Fil, en quoi sont-ils différents ?

Thread est un protocole de communication basé sur IPv6, similaire au Wi-Fi. C’est le type de connexion utilisé par certains appareils domotiques. Matter, en revanche, est la norme domotique ouverte promue par divers fabricants, tels que Google ou Apple, et inclut la prise en charge de la connexion entre appareils via Thread. Vous pouvez en savoir plus dans le guide sur Matter and Thread de nos collègues d’iPadizate.

Google a également confirmé que la prise en charge de Matter dans l’application Google Home pour iOS arrivera en 2023, et pour le moment, seuls les utilisateurs d’Android pourront bénéficier de la prise en charge de cette norme.

D’autre part, une collaboration entre Google et Samsung a été annoncée, qui permettra aux utilisateurs de l’application Google Home d’y intégrer des appareils compatibles avec l’écosystème SmartThings.