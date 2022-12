Nouveaux OPPO Find N2 et Find N2 Flip : directement vers Samsung

OPPO a présenté sa nouvelle paire de smartphones pliables, prêts à rendre les choses très difficiles pour le Samsung Galaxy Z.

Quelques rivaux coriaces viennent d’émerger du Samsung Galaxy Z, ce qui ne va pas leur faciliter la tâche.

La société chinoise OPPO a officialisé sa deuxième génération de smartphones pliables Find N, qui cette fois se divise en deux modèles différents dans le but d’attirer un public aux goûts et préférences différents.

L’OPPO Find N2 et l’OPPO Find N2 Flip débarquent avec l’idée de conquérir le marché des smartphones pliables, en misant sur un design raffiné et des fonctionnalités de pointe. C’est tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

OPPO Find N2, toutes les informations

Pour beaucoup, le premier OPPO Find N est devenu le meilleur smartphone pliable de son temps, pour combiner un format plus compact que la plupart de ses rivaux, avec un design plus soigné et des technologies très avancées. Il n’est donc pas surprenant que les attentes autour de la deuxième génération aient été élevées.

OPPO a annoncé le deuxième opus de cette série, et le modèle de référence de la série Find N, ayant les spécifications les plus avancées de la famille. Malgré l’innovation cachée à l’intérieur, l’appareil ne pèse que 233 grammes, devenant ainsi le pliable le plus léger de sa catégorie. Son épaisseur, en plus, n’est que de 14,5 millimètres lorsqu’elle est pliée.

Sa charnière a été repensée et la technologie Flexion Hinge de deuxième génération est désormais utilisée, obtenant ainsi une charnière plus petite et plus résistante grâce à l’utilisation de matériaux tels que la fibre de carbone. Moins de composants sont utilisés pour sa fabrication, le mécanisme est donc moins complexe et plus durable.

En ce sens, ce nouveau type de charnière permet de masquer presque totalement le « ride » de l’écran, puisqu’il est jusqu’à 67% plus étroit que dans la génération précédente. De même, tout espace pouvant exister lorsque l’écran est fermé est éliminé.

Le Find N2 Flip est un pliable au format horizontal, qui dispose d’un écran externe de 5,54 pouces capable d’atteindre 1 350 nits de luminosité, et d’un écran externe de 7,1 pouces, qui augmente sa luminosité jusqu’à un maximum de 1 550 nits. Les deux ont un taux de rafraîchissement de 120 hertz et sont soutenus par un capteur de température de couleur qui permet d’ajuster l’image en fonction de l’environnement.

Son répertoire technique est dirigé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie d’une capacité de 4520 mAh avec une charge SUPERVOOC de 67 W. Tout cela est pris en charge par Android 13, personnalisé par la dernière version de la couche OPPO, ColorOS.13.

Ledit logiciel a été personnalisé par OPPO pour ajouter des fonctions capables de tirer le meilleur parti des deux écrans du Find N2, y compris la possibilité d’activer le mode écran partagé par un geste avec deux doigts, ou de prendre une partie de l’écran en faisant glisser avec trois doigts sur la zone à capturer.

La fonction dite « FlexForm Space » est également incluse, qui est activée en fléchissant l’écran de l’appareil pendant une seconde et permet aux utilisateurs de visualiser les applications, les films et la musique que l’utilisateur a récemment utilisés.

« L’OPPO Find N2 devient un mini-ordinateur portable où, par exemple, il est possible de regarder un film sur l’écran supérieur tout en utilisant l’écran inférieur comme trackpad. »

Le système photographique est dirigé par l’appareil photo Sony IMX890 de 50 mégapixels, accompagné d’un appareil photo de 48 mégapixels avec un objectif ultra grand angle qui agit également comme un appareil photo macro, et d’un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique à deux grossissements .

OPPO Find N2 Flip, toutes les infos

Pour la première fois, OPPO a également voulu entrer dans le monde du pliage compact à la manière du Galaxy Z Flip4 avec son Find N2 Flip. Dans ce cas, nous avons affaire à un dispositif de pliage au format vertical, qui, oui, intègre le plus grand écran externe jamais vu jusqu’à présent dans un mobile de sa catégorie.

De cette manière, il est possible de consulter jusqu’à six notifications différentes en même temps sans ouvrir le mobile, voire de prévisualiser les photos prises avec l’appareil photo.

Il dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 9000+, d’une batterie d’une capacité de 4300 mAh et d’un écran intérieur pris en charge par le système Flexion Hinge pour réduire la visibilité du pli central.

Les nouveaux smartphones pliables d’OPPO ont été annoncés le deuxième jour de l’OPPO Inno Day 2022. Ils seront d’abord mis en vente en Chine, mais la société a confirmé que les deux modèles seront disponibles sur le marché mondial à partir de l’année prochaine.