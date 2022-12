Windows 11 Insider Preview Build 25267 corrige plus de bugs

Microsoft vient de publier la dernière version incrémentielle de Windows 11 Insider Preview de l’année. La dernière version porte le numéro de version 25267 et est disponible pour ceux qui ont opté pour le canal de développement dans le programme de prévisualisation Windows Insider. La nouvelle version de prévisualisation incrémentielle apporte quelques apparences de recherche supplémentaires dans la barre des tâches et écrase un tas de correctifs. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour.

Microsoft a poussé la nouvelle version de Windows 11 vers le canal de développement avec le numéro de version 25267.1000 (rs_prerelease). Ce sont les petites mises à jour incrémentielles que vous pouvez facilement installer sur votre PC. Microsoft a également publié des ISO pour cette version, que vous pouvez télécharger en accédant à cette page et charger manuellement sur votre PC.

Passant aux changements, puis le mois dernier, Microsoft a commencé à tester de nouvelles apparences de recherche de la barre des tâches dans le canal développeur avec Windows 11 Insider Preview build 25252. La version d’aujourd’hui apporte quelques apparitions supplémentaires au canal de développement, voici la capture d’écran.

En dehors de cela, la mise à jour résout une bonne quantité de bugs. La mise à jour résout les problèmes de diffusion (avec WIN + K) disponibles sur la version précédente, la section Bluetooth se bloquant dans les paramètres rapides, corrige la zone de recherche flottant sur le bureau, résout davantage de problèmes explorer.exe, etc.

Voici la liste complète des correctifs fournis avec cette version.

Général Correction d’un problème qui faisait que certains initiés avaient des problèmes de diffusion (avec WIN + K) lors du vol précédent.

Barre des tâches et barre d’état système Correction d’un problème provoquant le blocage de la section Bluetooth des paramètres rapides pour certaines personnes. Mise à jour des icônes de paramètres rapides dans la barre des tâches lors de l’utilisation d’un lecteur d’écran, donc si vous définissez le focus sur chacune des icônes, il n’inclut plus les mots état du système et indique simplement ce qu’est l’icône (par exemple, au lieu de « l’état du volume du système », il dit simplement « volume »). Si le focus est défini sur une icône d’application dans la barre des tâches et que vous utilisez ALT + Maj + Gauche / Droite pour le déplacer, le narrateur dira maintenant qu’il a été déplacé. Correction d’un crash d’explorateur.exe à fort impact qui affectait certains initiés au cours des deux derniers vols.

Rechercher dans la barre des tâches

Les correctifs ne s’appliquent qu’aux initiés Windows qui ont reçu l’un des différents traitements de l’apparence de la recherche dans la barre des tâches qui a commencé à être déployé sur les initiés avec la Build 25252 : Nous avons corrigé le problème qui provoquait une boîte de recherche qui semblait flotter sur le bureau lorsque vous changiez de moniteur principal ou que vous branchiez un écran externe. Le texte dans la zone de recherche ne doit plus être tronqué en bas lors de l’utilisation d’une mise à l’échelle accrue du texte.

Saisir Cliquer sur la notification reçue la première fois que vous appuyez sur ALT + Maj devrait ouvrir l’option de personnalisation maintenant, plutôt que d’ouvrir de manière inattendue une fenêtre d’invite de commande. Nous avons résolu un problème qui rendait parfois le premier élément candidat invisible ou tronqué dans la fenêtre du candidat IME en chinois simplifié.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème où l’utilisation de « Rechercher un dossier » à partir d’une application n’affichait que le bureau (et aucun autre dossier) pour certaines personnes.

Réglages Si une mise à jour Windows n’a pas pu être installée, le code d’erreur dans l’historique de Windows Update peut maintenant être sélectionné si vous souhaitez le copier.

Autre Correction d’un problème où les copies redémarrables d’un fichier (par exemple à l’aide de robocopy) avec des flux de données alternatifs se bloquaient fréquemment dans les dernières versions de Dev Channel.



Vous pouvez consulter la liste des problèmes connus sur le Blog Windows Insider.

Si vous avez rejoint le canal de développement sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la version de développement de prévisualisation. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

