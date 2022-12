Xiaomi a un jouet curieux "transformateur" qui se vend 1 centime

Le dé anti-stress Xiaomi est l’un des produits les plus originaux de son catalogue. Maintenant, vous pouvez l’acheter pratiquement gratuitement.

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, le catalogue Xiaomi abrite des appareils de toutes sortes. Non seulement les smartphones, mais des appareils aussi divers que les scooters électriques ou les réservoirs de jouets.

Cette fois, nous arrivons à parler d’un gadget anti-stress. Oui, comme vous le lisez, la firme chinoise vend un dé qui peut vous aider à vous détendre dans les moments où vous en avez le plus besoin. Le meilleur? Vous pouvez l’acheter pour seulement 1 centime, sans tricherie ni carton. Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser un nouveau compte sur AliExpress pour obtenir le « bonus de nouvel utilisateur ».

Cube rotatif Xiaomi

Ce curieux gadget est parfait pour les mains agitées

Notre protagoniste est un petit cube blanc composé de cubes plus petits. Ils sont rejoints par des pièces orange qui permettent la mobilité, mais uniquement de manière spécifique. Vous aurez la chance de le « toucher », de changer de position et de jouer avec, cela promet d’être très relaxant.

Mais la chose ne s’arrête pas là, ce petit gadget peut aussi être complètement démonté. Laissez libre cours à votre imagination et construisez tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez même ajouter des roues et le transformer en un petit véhicule. Donnez-lui une forme unique et transformez-le en objet de musée.

Son petit format vous permet de l’emporter partout avec aisance, si vous avez les mains agitées vous aurez la possibilité de le transporter dans une poche pour l’avoir à portée de main à tout moment. Il ne vous faudra pas une seconde pour devenir votre fidèle compagnon.

Cube rotatif Xiaomi

Qu’avez-vous à perdre? Vous pouvez obtenir l’un des produits les plus spéciaux du catalogue Xiaomi pour un prix pratiquement inexistant. Ce n’est pas tous les jours qu’on nous donne la possibilité de faire un achat pour seulement 1 centime. Comme vous pouvez l’imaginer, nous ne savons pas combien de temps cette offre incroyable sera disponible, mais je n’y penserais pas trop.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.