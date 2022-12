OPPO enregistre en Europe les marques de jusqu’à 7 mobiles pliants

Il semble que non seulement Samsung fait aveuglément confiance au pliage…

L’INNO Day 2022 d’OPPO est on ne peut plus intéressant, ni par extension la fin du cours que nous propose la firme de Dongguan, qui vient de nous présenter non seulement MariSilicon Y comme sa première puce conçue pour améliorer l’audio sans fil de nos mobiles mais aussi un appareil pour surveiller la santé de la famille appelé OHealth N1 et des lunettes intelligentes qui s’appelleront Air Glass 2.

Et le prochain tournant est pour les téléphones portables pliables du fabricant qui fait des téléphones portables pliables les meilleurs, qui reviendra cette fois pour nous proposer une charnière sans plis et un format très bien pensé avec un OPPO Find N2 qui renouvelle son engagement et sera accompagné pour la première fois d’un « petit frère », un hypothétique OPPO Find N2 Flip destiné à concurrencer les mobiles de type clapet.

Il ne semble donc pas que Samsung soit le seul fabricant à faire confiance à l’évolution des téléphones mobiles pliables comme l’avenir de cette industrie, car OPPO fonctionne sans aucun doute très bien avec le leur et ils ont également franchi une étape supplémentaire qui démontre leur intérêt:

OPPO a déposé ces noms en Europe pour leur prochain pliable

OPPO Trouver Flip

OPPO Trouver N Rouleau

OPPO Trouver le Royaume-Uni

OPPO Find Pocket

OPPO Trouver N Poche

OPPO Trouver NU

OPPO Find N Fold Aucune idée de celui qui sera le dernier, mais c'est l'un d'entre eux. —SnoopyTech (@snoopytech) 14 décembre 2022

OPPO Find N2 : tout ce que l’on sait sur le renouvellement du meilleur format de pliage

Comme vous l’avez peut-être vu dans le tweet du leaker populaire @snoopytech, il semblerait qu’OPPO ait enregistré jusqu’à 7 marques différentes en Europe pour ses futurs téléphones pliables, ou du moins pour pouvoir choisir celle de ses prochaines versions.

Voici tous les noms commerciaux qui ont été demandés et enregistrés auprès des autorités européennes :

Nous devrons voir demain quel nom OPPO a choisi pour le successeur de l’OPPO Find N et aussi pour son premier modèle de type à clapet, bien que la vérité soit que l’enregistrement d’autant de dénominations semble indiquer clairement qu’à Dongguan, ils travaillent avec différents différents formats, y compris ceux de type livre et coquille, ainsi que des rouleaux ou d’autres options.

En fait, c’est que l’OPPO X 2021 prévoyait déjà un concept de roll-up assez impressionnant, bien que pour l’instant il n’y ait eu aucun progrès à cet égard et il semble que nous devrons nous contenter des deux unités filtrées : de type livre et de type à clapet.

Restez à l’écoute et connecté, car dans quelques heures en Chine, l’actualité de la famille OPPO Find N sera présentée… Ici, nous vous le dirons !