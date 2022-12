Le mini-jeu le plus drôle de Google revient pour Noël avec un style complètement renouvelé

Certains des personnages les plus drôles de Google reviennent sur le devant de la scène avec un nouveau jeu vidéo qui rapproche la musique classique de tous.

Il y a presque deux ans, Google nous a servi un joli jeu sous la forme de Blob Opera. Il s’agissait d’une expérience d’apprentissage automatique, permettant la création de mélodies assistées par l’IA, que nous avons vu revenir l’année dernière avec une légère refonte visuelle et un thème de Noël.

Maintenant, les blobs sont de retour en 2022, tels que publiés par Google lui-même. Bien sûr, ils viennent avec un nouveau jeu d’arcade appelé Blob Beats, qui intègre la musique de compositeurs classiques tels que Beethoven et Mozart dans son répertoire.

Les blobs reviennent comme un clone de guitar hero

La version que nous avons aujourd’hui des blobs est très différente de celle de ces jolies poupées qui chantaient avec des voix d’opéra et avec lesquelles des résultats intéressants et amusants pouvaient être obtenus. Cette fois, nous avons une sorte de clone de Guitar Hero, avec des graphismes avec un traitement qui rappelle beaucoup l’ère des consoles 16 bits.

Le jeu est contrôlé avec les touches SDFG, et vous devez appuyer sur chacune lorsque le cercle coloré atteint la marque sur chaque goutte. Les seules notes qui comptent sont celles qui sont exécutées correctement ; si vous jouez une note trop tôt (ou trop tard) elle n’est pas ajoutée à votre signet.

Et oui, cette fois les blobs reviennent avec des marqueurs dans le plus pur style arcade. Cela peut être particulièrement amusant si vous jouez au jeu contre des amis ou de la famille maintenant que les vacances approchent à grands pas.

Si ce jeu vous semble intéressant, sur le site Google Arts and Culture vous trouverez plus de titres allant dans ce sens. Outre Blob Beats et Blob Opera, vous pouvez également jouer des titres comme In Rhythm, Baguette Sprint ou The Descent of the Serpent. Il n’y a pas que des jeux musicaux, puisque vous trouverez aussi des titres éducatifs (dont certains très intéressants).