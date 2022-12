Ce Samsung Galaxy A 2020 reçoit déjà Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A71 5G des Émirats arabes unis avec la version du firmware A716BXXU6EVL2.

Samsung a proposé de mettre à jour ses meilleurs terminaux vers la dernière version d’Android avant la fin de l’année et cela inclut également ses mobiles de milieu de gamme les plus performants.

L’un d’eux est le Samsung Galaxy A71 5G, qui, comme nous le dit SamMobile, a déjà commencé à recevoir la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.

Android 13 arrive sur le Samsung Galaxy A71 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android 13 avec One UI 5.0 sur le Galaxy A71 5G aux Émirats arabes unis avec la version du micrologiciel A716BXXU6EVL2 et elle devrait être déployée dans d’autres régions du monde dans les semaines à venir.

Ce nouveau logiciel apporte le correctif de sécurité de décembre 2022 au Galaxy A71 5G, qui corrige près d’une centaine de failles de confidentialité et de sécurité, et toutes les nouvelles fonctionnalités de One UI 5.0, parmi lesquelles il faut souligner une nouvelle interface utilisateur basée sur Material You avec une palette de couleurs plus étendue, un écran de verrouillage entièrement personnalisable, de nouveaux widgets empilables ou un nouveau pack d’icônes pour vos applications natives.

En ce sens, cette mise à jour comprend également des versions améliorées des applications Samsung d’origine, notamment Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Internet et Samsung Keyboard, ainsi que des éditeurs d’images et de vidéos intégrés, ajoute de nouveaux émojis et intègre la fonction OCR (reconnaissance optique de caractères). ) dans les applications Appareil photo, Galerie et Clavier.

Le Samsung Galaxy A71 5G est arrivé sur le marché en avril 2020 avec Android 10, à la fin de l’année suivante, il a reçu Android 11, début 2022, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et maintenant il vient de recevoir Android 13 avec une interface utilisateur 5.0. Il s’agit de la dernière mise à jour du système d’exploitation Android pour ce terminal, qui continuera à recevoir des mises à jour de sécurité deux fois par an.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a déjà atteint votre Samsung Galaxy A71 5G simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Une fois cette nouvelle version du logiciel apparue sur votre smartphone, il ne vous reste plus qu’à suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.