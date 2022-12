Apple déploie la première version bêta de macOS Ventura 13.2 pour les développeurs

Juste un jour après la sortie d’iOS 16.2 et de macOS Ventura 13.1 pour tous les utilisateurs, Apple déploie aujourd’hui la première version bêta de macOS Ventura 13.2 aux développeurs avec la version bêta d’iOS 16.3. Lisez la suite pendant que nous détaillons à quoi vous attendre de cette mise à jour.

Avec macOS Ventura 13.1, Apple a introduit la protection avancée des données sur iCloud, qui fournit un chiffrement de bout en bout pour les messages, les sauvegardes, les photos, les notes et d’autres données stockées dans iCloud. La mise à jour a également apporté l’application Freeform d’Apple pour les projets collaboratifs et une nouvelle architecture plus efficace pour l’application Home et les accessoires HomeKit.

macOS Ventura 13.2 bêta

Les nouveautés de la version bêta de macOS Ventura 13.2 ne sont pas claires à ce stade, mais Apple n’a pas encore déployé certaines des fonctionnalités annoncées plus tôt cette année, telles que Apple Music Classical, Apple Pay Later et les clés de sécurité pour l’identifiant Apple. La société a également promis d’étendre la protection avancée des données à plus de pays d’ici le début de 2023, donc cette mise à jour pourrait faire exactement cela.

Les développeurs qui ont déjà un Mac enregistré dans le programme pour développeurs Apple peuvent désormais télécharger la version bêta de macOS Ventura 13.2 en accédant au menu Mise à jour logicielle de l’application Paramètres système. On ne sait pas quand cette mise à jour sera disponible pour les utilisateurs enregistrés du programme logiciel Apple Beta.

Selon un rapport de Bloombergde Mark Gurman, iOS 16.3 et d’autres mises à jour seront rendues publiques entre février et mars 2023.

Vous avez repéré des changements dans la version actuelle d'iOS 16.3 beta 1 ou d'iPadOS 16.3 beta 1 ?

