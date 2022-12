Le nouveau robot humanoïde de Xiaomi est déjà capable de jouer de la batterie

En août dernier, Xiaomi a présenté son robot humanoïde dans la société. Le robot, appelé CyberOne, mesure 1,77 mètre et pèse 52 kilos et peut se déplacer à une vitesse de 3,6 kilomètres par heure. À l’époque, on parlait qu’ils s’étaient inspirés du robot Tesla pour leur conception et nous avons appris quelques détails sur leurs capacités.

En août, cependant, le projet en était à ses premiers stades de développement. Maintenant, avec quelques mois de travail supplémentaires, les ingénieurs de Xiaomi ont rendu CyberOne capable de jouer de la batterie. Ils ont même publié une vidéo où vous pouvez voir le robot jouer.

Les robots peuvent aussi apprendre à jouer des instruments

Comme indiqué dans Gizmochina, grâce à un fichier MIDI, le robot a pu apprendre une séquence rythmique. Plus tard, une bibliothèque de mouvement et de calibration a été utilisée pour générer une trajectoire de mouvement synchronisée avec ladite séquence.

L’idée que le robot joue de la batterie est venue de la proposition d’un ingénieur, qui se demandait s’il pouvait correspondre à la coordination des humains. Des séquences devaient être assignées à chaque bras et jambe, mais finalement on lui a appris à jouer différents styles de chansons.

Sachant que le CyberOne possède 21 points libres, qu’il peut bouger ses articulations avec une certaine aisance et qu’il intègre des capteurs dans sa « tête » qui lui permettent de reconnaître les objets à proximité, le travail qu’il fait est impressionnant. La meilleure chose est que vous voyez la vidéo par vous-même :

Certes, la chanson n’est peut-être pas grande et ce robot n’est peut-être pas Phil Collins à son apogée, mais le jeu est étonnamment précis. Grâce au fichier MIDI dont il apprend la séquence rythmique, il peut également faire varier l’intensité des battements, ce qui contribue à lui donner une touche plus… « humaine » ? à votre interprétation.

Par contre, lorsque l’on joue d’une batterie électronique, il est inévitable de ressentir une certaine sensation de stérilité. Les batteries acoustiques génèrent une collection d’harmoniques qui sont très difficiles à reproduire sur leurs cousins ​​électroniques, aidant les performances à sonner plus riches et plus complètes.

Quoi qu’il en soit, avec cette réalisation, il est certifié que n’importe quel travail peut être automatisé et confié à une machine. C’est un peu effrayant de penser où l’avenir nous mène, mais pour savoir ce qu’il nous réserve, il faudra d’abord y arriver.