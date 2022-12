Les 20 téléphones Motorola qui seront mis à jour vers Android 13

Motorola a enfin confirmé les téléphones de son catalogue qui seront mis à jour vers la dernière version d’Android.

Cela a pris du temps, mais Motorola a finalement confirmé lequel de ses mobiles sera compatible avec la mise à jour vers Android 13. La société appartenant à Lenovo a dévoilé une liste composée d’un total de vingt appareils différents, qui tôt ou tard recevront le dernière version d’Android récente.

La liste comprend des modèles des dernières séries Motorola Edge, Moto G et Motorola Razr. Et, bien qu’elle n’ait pas confirmé pour le moment quand le déploiement de la mise à jour commencera, on s’attend à ce que la société ne tarde pas à apporter la nouvelle version du système à ses mobiles les plus récents.

Android 13 pour mobiles Motorola : liste complète des appareils compatibles

Comme prévu, Motorola prévoit de mettre à jour ses derniers téléphones vers Android 13, dont la série Edge 30, le Moto G à partir de 2022 et la dernière génération du Razr, son smartphone pliable.

Pour le moment, il n’est pas clair si la liste est définitive, ou si d’autres modèles seront ajoutés ultérieurement. En ce sens, l’absence de la génération précédente de la série Razr, lancée en septembre 2020, est frappante.

Quoi qu’il en soit, la liste complète des téléphones Motorola avec la mise à jour confirmée vers Android 13, révélée par Motorola lui-même et partagée par AndroidWorld, est disponible ci-dessous :

Motorola Razr (2022)

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge+ 5G UW (2022)

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20

Motorola Bord (2021)

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Moto G Stylet 5G (2022)

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G82 5G

Motorola Moto G72

Motorola Moto G62 5G

Motorola Moto G52

Motorola Moto G42

Motorola Moto G32

Le déploiement de la mise à jour devrait commencer au début de l’année prochaine 2023, en commençant par les modèles haut de gamme et les plus récents du catalogue de l’entreprise. Cependant, à ce jour, nous n’avons pas de confirmation officielle sur les dates.