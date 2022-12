Les publicités Twitter peuvent enfreindre les règles d’Apple pour vous suivre ; Le désespoir de Musk pour économiser de l’argent

Un mouvement proposé par Elon Musk pourrait voir des publicités Twitter vous suivre, que vous le vouliez ou non, suggère un nouveau rapport aujourd’hui. Cela semble être en violation flagrante des règles de l’App Store d’Apple.

Un article séparé décrit certaines des mesures désespérées que Musk prend ou envisage pour économiser de l’argent – ​​y compris enfreindre la loi en refusant de verser des indemnités de départ aux anciens employés…

Les publicités Twitter peuvent vous suivre indépendamment

Plateforme dit que Musk ne semble pas avoir fait le calcul lorsqu’il a annoncé Twitter Blue.

Musk avait promis que les abonnés au service à 8 $ par mois verraient deux fois moins de publicités que les utilisateurs gratuits. Mais cela coûterait à l’entreprise environ 6 dollars de revenus publicitaires par utilisateur et par mois, selon des estimations internes. Tenez compte des frais de l’App Store d’Apple – quelque chose que Musk entrerait plus tard brièvement en guerre avec l’entreprise – et le nouveau Blue a promis de perdre l’argent de l’entreprise.

L’un des plans de Musk pour résoudre ce problème, selon le rapport, est de forcer tous les utilisateurs de Twitter à accepter des publicités personnalisées afin d’utiliser l’application.

Il n’est pas tout à fait clair comment cela serait possible sur iPhone sans enfreindre les directives d’test des applications d’Apple. Le point 3.2.2 (vi) indique que vous ne pouvez pas utiliser une application subordonnée à l’autorisation du suivi (notre emphase) :

Les applications doivent permettre à un utilisateur d’obtenir ce pour quoi il a payé sans effectuer de tâches supplémentaires, telles que publier sur les réseaux sociaux, télécharger des contacts, se connecter à l’application un certain nombre de fois, etc. Les applications ne doivent pas obliger les utilisateurs à évaluer l’application. , passez en revue l’application, regardez des vidéos, téléchargez d’autres applications, appuyez sur des publicités, activer le suiviou prendre d’autres mesures similaires afin d’accéder aux fonctionnalités, au contenu, d’utiliser l’application ou de recevoir une compensation monétaire ou autre, y compris, mais sans s’y limiter, des cartes-cadeaux et des codes.

Cela semblerait préparer Musk à une autre bataille avec Apple, peu de temps après qu’il se soit réconcilié avec Tim Cook après avoir précédemment insulté le fabricant d’iPhone en l’accusant d’être opposé à la liberté d’expression.

Musk cherche désespérément à économiser de l’argent

La New York Times rapporte que Musk poursuit ses efforts de réduction des coûts et n’a apparemment pas peur d’enfreindre la loi pour le faire. Il a ordonné aux employés de ne pas payer un certain nombre de factures, y compris le loyer des différents bureaux de l’entreprise à travers le monde – et envisage de ne pas payer les indemnités de départ dues aux employés licenciés.

Pour réduire les coûts, Twitter n’a pas payé le loyer de son siège social à San Francisco ni de l’un de ses bureaux mondiaux depuis des semaines, ont déclaré trois personnes proches de l’entreprise. Twitter a également refusé de payer une facture de 197 725 dollars pour des vols charters privés effectués la semaine de la prise de contrôle de M. Musk, selon une copie d’une plainte déposée devant le tribunal de district du New Hampshire et obtenue par le New York Times. Les dirigeants de Twitter ont également discuté des conséquences du refus des indemnités de départ à des milliers de personnes qui ont été licenciées depuis la prise de contrôle, ont déclaré deux personnes proches des pourparlers.

Ces licenciements ne sont pas encore terminés. Musc a dissous son conseil de confiance et de sécuritéet après avoir licencié les deux avocats les plus expérimentés de l’entreprise et les avoir remplacés par son avocat personnel, Alex Spiro, ce dernier ne travaille plus non plus dans l’entreprise, selon six NYT sources.

