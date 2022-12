Les Samsung Galaxy S22 reçoivent la mise à jour Android de décembre 2022

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est déjà déployée sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra dans diverses régions du monde avec la version du micrologiciel S908EXXU2BVKM.

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs mobiles avec le dernier correctif de sécurité Android et c’est donc maintenant au tour de ses produits phares les plus récents, le Samsung Galaxy S22.

Ainsi, comme nous l’a confirmé le média SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2022 sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Si vous possédez l’un des Galaxy S22, vous pouvez maintenant télécharger la mise à jour de décembre 2022

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de décembre sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra dans 11 pays : Pays-Bas, Turquie, Inde, Israël, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Kenya, Liban, Arabie saoudite et Émirats arabes unis. Emirates rejoint.

Cette mise à jour atteint le Galaxy S22 dans les pays susmentionnés avec la version de micrologiciel S908EXXU2BVKM et inclut le correctif de sécurité de décembre 2022, qui corrige un total de 93 vulnérabilités de sécurité, dont 67 proviennent de Google et 26 de Google, les autres provenant de Samsung, il corrige bon nombre de bugs connus et améliore la stabilité et les performances des terminaux.

Samsung a lancé le Galaxy S22 sur le marché en février de cette année avec Android 12, il y a moins de deux mois, ils ont reçu Android 13 dans le monde et ils ont sécurisé trois autres mises à jour du système d’exploitation, ce qui indique qu’ils auront un support jusqu’à Android 16, et les mises à jour de sécurité pendant encore 5 ans, jusqu’en 2027.

Si vous possédez l’un des appareils de la famille Galaxy S22 et que vous souhaitez savoir si vous disposez déjà de cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.