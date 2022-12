Apple prévoit d’autoriser l’installation d’applications extérieures à l’App Store sur l’iPhone

Tout semble indiquer qu’Apple pourrait « ouvrir » iOS à l’installation d’apps provenant de sources extérieures à l’App Store, du moins en Europe.

L’installation d’applications à partir de sources extérieures à l’App Store sur l’iPhone pourrait être possible très bientôt. Du moins en Europe.

Cela a été confirmé par Bloomberg, où ils suggèrent que le changement aurait lieu en raison de la pression de l’Union européenne après l’entrée en vigueur du DMA (Digital Markets Act ou Digital Markets Act), dont les restrictions deviendront obligatoires à partir de l’année. 2024.

Boutiques d’applications tierces et possibilité d’installer les applications manuellement : iOS pourrait changer complètement

Dans le rapport, il est précisé que la loi obligerait Apple à ouvrir son système d’exploitation mobile à l’installation d’applications provenant de sources extérieures à l’App Store (un processus communément appelé sideloading), comme cela est pratiquement possible sur Android depuis sa création. .

Mais ce n’est pas tout. Apple devra également permettre aux magasins d’applications tiers de coexister sur iOS avec son App Store. Ainsi, la porte est ouverte pour que les magasins d’applications d’entreprises telles qu’Amazon, Epic Games ou même Google finissent par atteindre l’iPhone et l’iPad.

Bien qu’Apple travaille déjà sur ces changements au sein de sa plate-forme, son effet devrait être limité aux régions européennes. À moins que d’autres pays ne décident de suivre les traces de l’UE et de concevoir des réglementations similaires à celles établies dans la nouvelle loi sur les marchés numériques.

Apple, de son côté, envisagerait de garder un certain contrôle sur la diffusion des applications sur ses plateformes. Par exemple, en effectuant des vérifications d’applications et peut-être même en facturant des frais aux développeurs qui créent des applications pour l’iPhone, qu’ils utilisent ou non l’App Store pour distribuer leurs applications.

En dehors de tout ce qui précède, de Bloomberg, ils expliquent que les mesures iraient au-delà des applications et des magasins numériques. La nouvelle réglementation obligerait ceux de Cupertino à apporter des modifications à d’autres aspects de leurs appareils, tels que l’accès à la caméra, la connectivité NFC ou le réseau « Find my » qui permet aux AirTags de fonctionner.

Apple dément envisager d’adopter la messagerie RCS dans iMessage

iMessage est une autre des plateformes qui sera affectée par la nouvelle loi sur les marchés numériques, puisque l’Union européenne établit qu’il doit y avoir une interopérabilité entre les principaux services de messagerie instantanée pour éviter le monopole des grandes entreprises.

En ce sens, iMessage devrait permettre aux utilisateurs de « discuter » avec des personnes qui utilisent des applications de messagerie minoritaires sans avoir à changer d’application.

Et, bien qu’il ne soit pas clair comment ces changements seront appliqués, Apple a refusé de travailler à l’intégration du protocole RCS dans son application de messagerie, iMessage, malgré la pression de Google et de ses partenaires à cet égard.

Quoi qu’il en soit, Apple devra trouver un moyen de se conformer à la réglementation, sous peine de devoir payer des amendes pouvant atteindre 20 % de son chiffre d’affaires annuel si elle enfreint la loi à plusieurs reprises. Ces modifications doivent entrer en vigueur sur les différentes plateformes et services de la société le 6 mars 2024 au plus tard.