OPPO a un plan pour améliorer la qualité de l’audio Bluetooth sur votre prochain mobile

MariSilicon Y est le nouveau SoC audio Bluetooth annoncé par OPPO lors de son Inno Day 2022.

Ce fut d’abord la photographie. Vient maintenant le son. L’année dernière, OPPO a annoncé la première génération de sa puce de la série MariSilicon, de sa propre conception et visant à améliorer les capacités de ses smartphones de référence dans le domaine du traitement de l’image et de la vidéo. Les résultats ont été plus que probants sur des appareils comme l’OPPO Find X5 et surtout l’OPPO Find X5 Pro, mais l’entreprise veut aller plus loin.

MariSilicon Y: le NPU dédié à l’audio Bluetooth qui sera inclus dans les prochains appareils OPPO

Lors de sa présentation, OPPO a défini sa nouvelle puce de la série MariSilicon comme un SoC audio Bluetooth, l’un des premiers à utiliser la technologie de procédé N6RF, la plus avancée développée par TSMC et qui permet des performances plus élevées avec une consommation énergétique moindre.

L’une de ses tâches consiste à augmenter considérablement la bande passante via la connexion Bluetooth, jusqu’à 50% de plus que les autres SoC Bluetooth. À cela s’ajoute l’utilisation du codec URLC et d’un NPU dédié avec jusqu’à 590 GOPS de puissance de calcul sur l’appareil.

Tout cela se traduit par la possibilité de diffuser un son beaucoup plus clair et sans perte via Bluetooth jusqu’à 24 bits/192 kHz,

Selon OPPO, MariSilicon Y peut fournir une qualité sonore via Bluetooth similaire à ce qui peut être obtenu via le câble.

Les premiers appareils équipés du SoC MariSilicon Y devraient arriver sur le marché l’année prochaine 2023. Nous verrons peut-être des nouvelles lors de la présentation de la nouvelle série Find X6, prévue pour le début de l’année prochaine.