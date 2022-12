Jouez à la loterie de Noël depuis votre mobile avec TuLotero, la meilleure application leader pour acheter et gérer des billets

L’application TuLotero compte plus d’un million de téléchargements sur le Play Store.

Comme le veut désormais la tradition, le Tirage Extraordinaire de Noël aura lieu le 22, un événement magique au cours duquel nous découvrirons lequel des presque 200 millions de dixièmes remportera une partie des 2 500 millions d’euros de prix. Il s’agit d’une tombola qui suscite une attente particulière, en partie parce qu’elle distribue un premier prix ou « gordo » de 4 millions d’euros et un deuxième prix de plus d’un million d’euros.

Et qu’est-ce que cela a à voir avec les téléphones portables, vous vous demandez peut-être ? Eh bien, en gros, il existe une application gratuite qui vous permet de jouer à la loterie du début à la fin avec un confort et une sécurité absolus. Et croyez-nous, si vous ne le savez toujours pas, vous allez l’adorer, car entre autres, il fonctionne comme un charme.

Pour cette raison, si vous n’avez toujours pas votre billet ou si vous n’êtes pas encore parvenu à un accord avec votre groupe d’amis ou votre famille, cela vaut la peine d’essayer TuLotero, peut-être la meilleure application pour jouer à la loterie depuis votre mobile.

Téléchargez TuLotero sur AndroidTéléchargez TuLotero sur iPhone ou iPad

Tout ce que l’application TuLotero peut faire pour vous

En pensant à la loterie de Noël traditionnelle, les avantages de TuLotero sont nombreux. Pour commencer, il met à notre disposition plus de 86 000 numéros parmi lesquels choisir, avec plus de 700 administrations associées réparties dans tout le pays. Sa présence en France est telle que chaque année de plus en plus d’entreprises gèrent les dixièmes de Noël avec l’application : les employés de BBVA, Telefónica, Iberia ou Mercadona l’utilisent chaque Noël.

Ensuite, il faut garder à l’esprit que l’un des grands atouts de TuLotero est qu’il nous permet de créer un groupe avec des amis ou de la famille au sein de l’application et de partager un ou plusieurs billets avec eux, le tout de manière simple et sécurisée. De plus, si pour quelque chose que ce soit la dixième part finisse par être attribuée, tout le monde recevra sa part via TuLotero, le tout sans avoir à payer un centime en commissions.

Si à ce stade vous n’utilisez toujours pas TuLotero pour jouer à la loterie de Noël, gardez à l’esprit qu’il offre la possibilité d’acheter des dixièmes auprès des administrations de toute la France : il y en a plus de 700 parmi lesquelles choisir, et soyez prudent car vous pouvez même leur demander pour t’envoyer la dixième maison.

Vous en voulez encore plus ? Eh bien, sachez qu’en téléchargeant simplement l’application et en vous inscrivant, TuLotero vous offre une participation d’un euro pour le numéro 81743. Pour l’obtenir, il vous suffit de télécharger l’application, de vous inscrire en tant que nouvel utilisateur, d’aller dans les promotions activées section et entrez le code Netcost-security.fr là-bas. Si vous avez déjà l’application, vous pouvez acheter des actions du numéro pour 1 €. Plus facile impossible.

N’oubliez pas qu’une fois la saison des loteries de Noël terminée, vous pouvez continuer à utiliser l’application TuLotero pour jouer, entre autres, à l’EuroMillions ou à la Primitiva. Pas pour rien, mais l’application a un score presque parfait sur Android et iOS. La chance frappe à votre porte.