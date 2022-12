Apple lance macOS 13.1 avec un cryptage iCloud étendu, une application Freeform, etc.

Parallèlement à iOS 16.2, la dernière mise à jour pour Mac est désormais disponible pour tous les utilisateurs. macOS 13.1 est livré avec la nouvelle application Freeform, un chiffrement de bout en bout pour les messages, les photos, les sauvegardes et bien plus encore dans iCloud, ainsi qu’une variété de corrections de bugs.

macOS 13.1 est en cours de déploiement, rendez-vous dans Paramètres système > Général > Mise à jour logicielle pour voir s’il s’affiche sur votre Mac.

Les deux mises à jour majeures de la version sont Advanced Data Protection – qui porte le chiffrement de bout en bout à un total de 23 catégories iCloud – et le lancement de Freeform.

La protection avancée des données est une grande amélioration de la sécurité et de la confidentialité pour iCloud. Il offre un cryptage de bout en bout pour les messages, les sauvegardes, les photos, les notes, etc. qui sont stockés dans iCloud.

Consultez notre guide détaillé et notre couverture pour tous les détails :

Freeform a été présenté pour la première fois par Apple en juin à la WWDC. Nécessitant un peu plus de temps de développement, l’application de brainstorming collaboratif est désormais disponible pour Mac, iPhone et iPad.

Si vous ne l’avez pas encore vérifié, voici un aperçu détaillé de ce qu’il offre :

La dernière mise à jour Mac comprend également une variété de corrections de bugs et d’améliorations plus petites.

Notes de version complètes de macOS 13.1 :

macOS Ventura 13.1 présente Freeform, une nouvelle application qui offre un endroit idéal pour réfléchir et donner vie à vos idées. Cette version inclut également Advanced Data Protection pour iCloud et d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour votre Mac.

Forme libre

Freeform est une nouvelle application pour travailler de manière créative avec des amis ou des collègues sur Mac, iPad et iPhone

Un canevas flexible vous permet d’ajouter des fichiers, des images, des stickers, etc.

Protection avancée des données pour iCloud

La nouvelle option porte à 23 le nombre total de catégories de données iCloud protégées à l’aide d’un cryptage de bout en bout – y compris la sauvegarde iCloud, les notes et les photos – protégeant vos informations même en cas de violation de données dans le cloud

Cette mise à jour inclut également les améliorations et corrections de bugs suivantes :

La recherche améliorée dans Messages vous permet de trouver des photos en fonction de leur contenu, comme un chien, une voiture, une personne ou du texte

Les curseurs de participation dans les notes vous permettent de voir des indicateurs en direct lorsque d’autres font des mises à jour dans une note partagée

Jouer du son dans l’application Localiser peut maintenant vous aider à localiser l’emplacement des AirTags à proximité, du boîtier AirPods Pro (2e génération) et des accessoires de réseau Localiser

Résout un problème qui empêche certaines notes de se synchroniser avec iCloud après les mises à jour

Résout un problème où vous pouvez perdre la saisie du clavier et de la souris dans certaines applications et certains jeux

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions ou sur tous les appareils Apple.

Pour des informations détaillées sur le contenu de sécurité de cette mise à jour, veuillez visiter : https://support.apple.com/kb/HT201222

