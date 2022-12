L’un des meilleurs jeux de stratégie pour Android peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux RPG pour Android.

Si vous êtes un fan de jeux de stratégie mobiles et que vous cherchez un nouveau titre à essayer ce Noël, vous êtes au bon endroit car nous allons vous dire comment obtenir l’une des meilleures stratégies jeux pour Android totalement gratuits.

Nous faisons référence à Defense Zone 3 Ultra HD, un jeu qui a déjà été téléchargé plus de 500 000 fois et qui a une note moyenne de 4,6 sur 5 dans le Google Play Store.

Defense Zone 3 Ultra HD est gratuit pour une durée limitée

Defence Zone 3 Ultra HD est un jeu de stratégie militaire de type tower defense avec des graphismes de haute qualité dans lequel vous devrez protéger vos tours contre des armées entières d’ennemis qui veulent les détruire.

Dans ce titre, vous aurez accès à huit types de tourelles de défense, que vous pourrez améliorer et renforcer avec un large catalogue d’armes qui vous permettront d’augmenter la portée d’attaque, la cadence de tir et la puissance des dégâts. De plus, vous pourrez équiper vos tourelles avec jusqu’à huit capacités spéciales, qui incluent tout, des attaques aériennes aux bombes nucléaires.

Defense Zone 3 Ultra HD a quatre niveaux de difficulté, dont chacun a une série de défis qui garantiront que vous ne vous ennuierez jamais avec ce jeu.

Defense Zone 3 Ultra HD a quatre niveaux de difficulté pour que tu puisses l’adapter à ton niveau d’expertise et tous incluent une série de défis qui font de ce jeu l’un des plus divertissants de sa catégorie.

Normalement, le prix de Defense Zone 3 Ultra HD est de 2,69 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Ce jeu est compatible avec tout appareil Android doté d’une version égale ou supérieure à Android 5.1 et propose une série de contenus à débloquer via des achats intégrés allant de 1,09 euros à 109,99 euros.

Google Play | Défense Zone 3 Ultra HD (Gratuit 2,69 euros