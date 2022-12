OPPO lance un mobile spécial pour les fans de Game of Thrones

Ce n’est pas la première fois qu’Netcost-security.fr parle d’un téléphone en édition spéciale. C’est le cas du Samsung JUUN.J Edition ou de cette édition Nubia RedMagic 7S Pro Transformers. Il ne fait aucun doute que ce sont des terminaux qui attirent l’attention, tout comme leur prix et leurs tirages limités.

Dans ce cas, nous allons avoir affaire à un OPPO Reno 8 Pro inspiré de House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones qui sert de préquelle à l’intrigue principale. L’appareil est en vente aujourd’hui et nous allons vous dire tout ce que l’on sait à son sujet.

Un Reno 8 Pro vitaminé avec une couche de peinture

Sous le capot de cette édition spéciale se trouve un OPPO Reno 8 Pro avec les meilleures spécifications, auquel un design spécial a été ajouté pour correspondre à la raison de cette édition. Nous rappelons que l’appareil peut être acheté en France depuis septembre dernier.

Comme nous l’avons dit, le cahier des charges révèle un appareil plus que compétent. Nous commençons par l’écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces, qui a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En tant que processeur, l’appareil dispose du MediaTek Dimensity 8100 que nous avons vu jusqu’à présent dans la série Pro de ce modèle.

En plus de cela, ce Reno 8 Pro intègre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En tant que système d’exploitation, l’appareil d’origine était équipé d’Android 12 avec ColorOS 12.1, bien qu’Android 13 ait commencé à être déployé le mois dernier sur les terminaux OPPO.

En ce qui concerne les caméras, l’appareil dispose de trois capteurs à l’arrière : le principal est de 50 MP, qui est accompagné d’un capteur ultra-large de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Le capteur avant est de 32 MP.

Quant à sa batterie, le Reno 8 Pro dispose d’un bloc d’alimentation de 4 500 mAh prenant en charge une charge rapide de 80 W. Un capteur d’empreintes digitales situé sur l’écran est en charge de la sécurité et offre la prise en charge de la 5G, du Bluetooth et du GPS, entre autres fonctionnalités.