Ces deux Samsung Galaxy bon marché reçoivent également Android 13 avec One UI 5

Android 13 arrive déjà sur le Samsung Galaxy M32 et le Galaxy F22 avec les versions de firmware M325FXXU4CVK6 et E225FXXU4CVK4, respectivement.

Samsung a promis qu’il mettrait à jour la grande majorité de ses téléphones vers Android 13 avec One UI 5 avant la fin de 2022 et il tient parole, car il continue de déployer la nouvelle version d’Android sur plus de terminaux de son catalogue.

Ainsi, cette fois, c’était au tour de deux de ses Galaxy les moins chers, les Samsung Galaxy M32 et Galaxy F22, qui reçoivent déjà Android 13 en Inde.

Samsung met à jour le Galaxy M32 et le Galaxy F22 avec la dernière version d’Android

Selon le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à publier la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 sur les Samsung Galaxy M32 et Galaxy F22 en Inde avec les versions de firmware M325FXXU4CVK6 et E225FXXU4CVK4, respectivement.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour du système Android n’inclut pas le correctif de sécurité Android le plus récent, mais celui correspondant au mois d’octobre, qui corrige plus de 47 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige plusieurs bugs généraux et améliore la stabilité des terminaux. .

De même, ce nouveau firmware améliore également les performances des Galaxy M32 et Galaxy F22 et intègre toutes les nouveautés de One UI 5 comme une nouvelle interface utilisateur basée sur Material You avec une palette de couleurs plus large, un nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisable, de nouveaux empilables widgets ou un nouveau pack d’icônes pour les applications natives.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a déjà atteint votre Samsung Galaxy M32 ou Galaxy F22 simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Tous ces téléphones Samsung sont mis à jour vers Android 13 et One UI 5.0

Dans l’éventualité où c’est le cas, vous n’avez plus qu’à suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.