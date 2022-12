Les puces Exynos sont pour le milieu de gamme, et le futur Samsung Galaxy A54 5G s’annonce très bien

Le Galaxy A54 5G de Samsung intégrera un nouveau chipset Exynos 1380 qui promet puissance et solvabilité pour le milieu de gamme.

Après avoir « confirmé » que tous les Samsung Galaxy S23 abandonneront les chipsets Exynos sur tous les marchés où ils seront disponibles, reste maintenant à savoir ce que le géant sud-coréen ferait de ses processeurs mobiles, ce que les rumeurs anticipent car apparemment et en effet , ils continueront d’être reliés aux terminaux Galaxy.

Selon SamMobile, le futur Galaxy A54 5G, que l’on peut également voir dans certains rendus filtrés, sera le premier de cette nouvelle ère dans laquelle les chipsets Samsung Exynos propulseront le milieu de gamme et la coupe la plus basique et économique du plus grand smartphone fabricant dans le monde.

Pour commencer, le Galaxy A54 5G fera ses débuts avec un processeur mobile de nouvelle génération, un Exynos 1380 à huit cœurs jusqu’à 2,4 GHz, dont on parle depuis des semaines, et qui fonctionne apparemment très bien si l’on regarde ce que disent les premiers benchmarks. nous. .

Et c’est que les prototypes de ce nouveau mobile milieu de gamme de Samsung font déjà le tour de Geekbench et d’autres plateformes de test de performances, avec un score de 776 au test monocœur qui monte à 2 599 points au test multicœur , quelque chose très méritoire comme vous le savez.

L’amélioration est de près de 50 % par rapport à l’Exynos 1280 de l’année dernière !

Des sources affirment que le secret réside dans la nouvelle architecture du chipset qui, malgré le maintien de 8 cœurs dans le processeur, en est venu à en avoir 4 à hautes performances (Cortex-A78) ainsi que 4 autres cœurs plus efficaces et moins puissants. . Cette architecture l’an dernier était 2 plus 6, privilégiant l’autonomie à la performance.

Quant au reste de la plate-forme matérielle de ce best-seller de Samsung, on parle d’un écran de 6,4 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, animé par le chipset Exynos 1380 susmentionné qui sera accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (au moins dans l’une de ses configurations disponibles).

Il disposera évidemment d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et du NFC pour les paiements mobiles, avec une connectivité 5G et WiFi bi-bande, Bluetooth LE, aGPS et une connectique USB Type-C sans avoir de prise audio.

Il devrait monter une batterie très généreuse de 5 100 mAh avec une charge rapide jusqu’à 25 watts dans un boîtier de 158,3 x 76,7 x 8,2 mm avec une certification IP67 qui assure un peu plus de durabilité.

Et en termes de photographie, on parle d’un capteur principal de 50 mégapixels qui arrivera intégré dans un triple système avec un ultra grand angle de 12 mégapixels et une macro de 5 mégapixels.

Il ne reste plus maintenant qu’à attendre sa présentation et son atterrissage, sûrement déjà face à 2023, même s’il semble que le nouveau Samsung promette même avec les Exynos boostant la gamme la plus vendue… Il faudra être attentif !