Ce dictionnaire-crayon Xiaomi est la chose la plus folle que nous ayons vue depuis longtemps

Xiaomi a introduit un dictionnaire-crayon en Chine avec des fonctions de traduction vraiment intéressantes que nous passons en revue ici.

Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de téléphones mobiles, nous l’avons déjà dit à l’occasion. Sa gamme de produits MIJIA axée sur les maisons intelligentes est la meilleure en termes de rapport qualité-prix que l’on puisse trouver sur le marché aujourd’hui.

Nous allons parler d’un de ces produits aujourd’hui. Tel que publié dans Gizmochina, la firme vient de présenter un crayon-dictionnaire qui possède également des fonctions de traduction. C’est sans aucun doute l’un des gadgets les plus curieux que nous ayons vus en une saison, nous allons donc y jeter un coup d’œil pour voir ce qu’il propose.

Ceci est le stylo dictionnaire MIJIA

Comme indiqué, le MIJIA Dictionary Pen (qui est le nom de cet appareil) intègre un scanner assisté par laser. Grâce à cette technologie, ce produit, qui reçoit un financement par crowdfunding, peut numériser et prendre des enregistrements de plusieurs lignes sur une seule page.

Ces lignes peuvent ensuite être utilisées pour traduire des images. Le stylet prend également en charge le transfert de contenu vers d’autres applications, que ce soit pour l’édition, le partage et même l’impression.

Une autre caractéristique intéressante de l’appareil est la caméra située à l’arrière. L’objectif est de prendre des photos des paragraphes que l’utilisateur souhaite enregistrer. Selon Xiaomi, l’appareil a un taux de réussite de 99 % lorsqu’il s’agit de reconnaître des textes en anglais et en chinois.

Comme si cela ne suffisait pas, le MIJIA Dictionary Pen dispose d’un double microphone qui fonctionne avec des algorithmes de réduction du bruit AI, aidant à traduire les conversations et même à convertir la parole en texte. Le stylo offre différentes façons d’enregistrer et de traduire entre plusieurs langues, y compris le chinois, l’anglais, le japonais, le coréen, le russe, l’allemand et plus encore (bien qu’il ne précise pas lesquelles).

Pour l’instant, il n’y a pas de détails quant à savoir si nous verrons ou non le stylet en dehors de la Chine. Ce que l’on sait, c’est que son prix de départ sera d’environ 115 $.