27 gestes Android que vous pouvez essayer sur votre mobile

On vous explique quels sont les gestes les plus intéressants pour réaliser des actions rapides sur votre mobile Android.

L’utilisation des écrans tactiles a signifié une véritable révolution lorsqu’il s’agit d’interagir avec nos appareils mobiles. Dans l’esprit d’augmenter la vitesse des actions, les principaux développeurs Android ont ajouté des gestes rapides et certaines touches. Il est vrai que certains d’entre eux ont été standardisés, mais d’autres sont spécifiques à chaque marque. Quels sont les meilleurs gestes Android que vous pouvez essayer sur votre mobile ?

Dans cet article, nous vous proposons une longue liste de gestes spécifiques, de combinaisons tactiles et de balayages que vous devriez essayer sur votre téléphone. Tous remplissent un seul objectif : vous faciliter la vie. Découvrez quels sont les gestes Android les plus recommandés que vous devriez déjà avoir essayés sur votre appareil mobile.

Les meilleurs gestes Android que vous devez essayer

Comme nous l’avons mentionné, nous examinons maintenant les gestes les plus efficaces lorsqu’il s’agit d’améliorer la rapidité des actions dans le système d’exploitation de Google. On peut dire que certains d’entre eux font partie de ces astuces Android peu connues.

Cependant, n’oubliez pas que certains sont spécifiques à certaines couches de personnalisation ou à des applications spécifiques. Commençons!

Retourner

Si vous avez activé la navigation par gestes, l’action de retour en arrière s’active en balayant depuis l’extérieur de l’écran, de part et d’autre, vers l’intérieur. Dans la plupart des cas, une animation ou une flèche spécifique apparaît pour indiquer que vous êtes sur le point de revenir en arrière.

changer d’application

Encore une fois, ce geste n’est disponible que si vous avez activé les gestes de navigation, ce qui vous permet d’utiliser Android comme un pro. Faites glisser le guide inférieur de droite à gauche pour basculer rapidement entre les applications.

Ouvrir les menus latéraux dans les applications

Le geste de retour entre en conflit avec l’ouverture des menus latéraux. Certaines applications ont remédié à cela en supprimant cet élément et en déplaçant les options de menu vers une barre de navigation inférieure. Dans les cas où ce changement n’existe pas, il existe un geste spécial pour accéder aux options principales : glisser en diagonale depuis le côté, de bas en haut.

Accéder aux applications récentes

Lorsque les gestes de navigation sont activés, balayez vers le haut depuis le bas (profitez du guide de navigation horizontal qui s’affiche). Alors, arrêtez-vous à mi-chemin et lâchez prise. Vous aurez remarqué que l’application active semble plus petite et que lorsque vous levez le doigt, le reste des applications récentes apparaît.

Aller à l’écran d’accueil

Avec les gestes de navigation, balayez simplement vers le haut depuis le bas de l’écran pour revenir à l’écran d’accueil.

Touchez et maintenez une icône sur l’écran d’accueil ou le lanceur d’applications

Un autre moyen d’accéder aux actions rapides est de faire un appui long sur les icônes des applications. Dans la plupart des couches de personnalisation, c’est un moyen d’accéder aux options rapides de l’application.

Appuyez longuement et survolez les icônes

Si vous essayez ce qui précède, mais déplacez un peu votre doigt, vous emporterez l’icône sélectionnée avec vous. Au sommet de pratiquement tous [mejores lanzadores de aplicaciones](https://Netcost-security.fr/personalizacion/mejores-launchers-android-2) quelques actions rapides apparaissent. Par exemple, il est possible d’appuyer longuement sur une icône et de l’amener en haut pour désinstaller l’application.

Changement de compte rapide dans les applications Google

Il n’est pas rare d’avoir deux comptes Google sur le même téléphone. Certains ont des comptes personnels et professionnels, leur donnant accès à tous leurs fichiers dans Drive ou à deux bibliothèques musicales YouTube. Il existe un geste très utile pour passer d’un compte à l’autre dans les applications Google : glisser vers le bas sur l’avatar du compte. Cela sautera rapidement entre les deux profils.

Pincez pour zoomer dans Google Photos et d’autres applications de galerie

Les applications de galerie, y compris Google Photos, ont souvent plusieurs niveaux de zoom pour afficher plus ou moins de vignettes. Lorsque vous êtes dans la vue de toutes vos photos, pincez l’écran avec deux doigts vers l’extérieur pour zoomer et voir moins de photos. Si vous faites le contraire, les images apparaîtront plus petites et vous pourrez voir plus de photos en même temps.

Jouer des gestes sur YouTube

YouTube est l’une des applications les plus populaires sur Android. En fait, nous avons déjà expliqué quelles sont les applications essentielles pour obtenir des abonnés sur cette plateforme. Cependant, il s’agit de gestes et nous souhaitons analyser certains des plus intéressants que YouTube propose pour lancer des actions rapides dans votre application :

Appuyez deux fois sur la gauche ou la droite de l’écran. Cela saute la vidéo de 10 secondes en arrière (appuyez sur la gauche) ou en avant (appuyez sur la droite). Au fait, il est possible de modifier le nombre de secondes à partir des paramètres de YouTube.

Appuyez deux fois à gauche ou à droite de l’écran, mais avec deux doigts. Ainsi, vous pouvez sauter entre les chapitres de la vidéo elle-même.

Balayez après un appui long. Appuyez sur l’écran pendant la lecture et faites glisser votre doigt sur le côté. Ainsi, vous pouvez déplacer la barre de progression facilement.

En mode portrait, balayez vers le bas. De cette façon, vous envoyez la vidéo vers le bas et vous pouvez naviguer dans tous les menus pendant la lecture du contenu.

Tout cela est également applicable à d’autres lecteurs vidéo populaires.

Balayez sur le clavier pour taper rapidement

Certains claviers pris en charge, comme Gboard, permettent aux utilisateurs de faire correspondre les lettres pour former des mots. C’est un moyen d’écriture très rapide et idéal pour une utilisation avec un seul doigt.

Afficher les notifications

Un nombre considérable de lanceurs, qu’ils soient tiers ou ceux que les constructeurs intègrent dans leurs couches, permettent d’afficher rapidement des notifications. Comment? Balayez vers le bas depuis l’écran d’accueil. Vous n’avez donc pas besoin d’atteindre le haut de l’écran, ce qui est très pratique si l’appareil est grand.

Gestes rapides dans Gmail et d’autres gestionnaires de messagerie

En ce qui concerne la gestion des e-mails, la plupart des développeurs ont intégré des gestes rapides. La plupart d’entre eux consistent à glisser à gauche ou à droite sur le message en question. Dans Gmail, il est possible de modifier le comportement des gestes. Une combinaison que nous aimons consiste à balayer vers la gauche pour archiver et balayer vers la droite pour marquer comme non lu.

Changer d’onglet dans Chrome (et d’autres navigateurs)

Balayez de gauche à droite sur la barre de navigation, où l’URL est saisie, pour changer rapidement d’onglet.

Appuyez rapidement sur Android

Certaines marques ont intégré un système de reconnaissance tactile pour lancer des actions rapides très utiles. Voici quelques exemples :

Appuyez deux fois sur l’écran. Allumez le panneau ou verrouillez l’appareil.

Deux coups d’articulation. Parfois, il est utilisé pour prendre une capture d’écran.

Appuyez deux fois sur le capteur d’empreintes digitales. Les mobiles qui ont encore un capteur d’empreintes digitales physique prennent en charge l’exécution de tâches en deux clics rapides dessus.

Les gestes de chaque marque

Nous avons beaucoup insisté là-dessus tout au long de l’article : chaque constructeur ajoute ses propres gestes dans sa couche de personnalisation. Voici quelques exemples qui le confirment :

Balayez avec trois doigts de haut en bas. Prenez une capture d’écran de l’application active actuelle.

Relevez pour activer. Ce n’est pas un geste d’écran, mais celui qui concerne l’appareil lui-même. Si vous soulevez le terminal, l’écran s’allume pour afficher les notifications.

Placez la paume de la main sur l’écran. Sur les appareils Samsung, il est utilisé pour couper rapidement les appels entrants.

Comme vous pouvez le constater, de nombreux gestes sont associés aux couches de personnalisation des fabricants. Consultez le manuel de votre appareil pour tous les connaître.

Démarrer l’Assistant Google

Lorsque vous avez activé les gestes de navigation, balayez depuis les coins inférieurs de l’écran pour invoquer l’assistant Google.

Autres gestes pour les applications les plus populaires

Nous terminons ce guide en citant quelques-uns des gestes qui vous faciliteront la vie lors de l’utilisation d’applications populaires, telles que Google Keep ou l’appareil photo de votre appareil.