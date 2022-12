Ils parviennent à installer MIUI 14 sur un Xiaomi d’il y a 5 ans

Un développeur indépendant a réussi à intégrer MIUI 14 à son Xiaomi Mi 6 d’il y a cinq ans.

Si votre Xiaomi est trop vieux pour recevoir la mise à jour vers MIUI 14… vous pouvez toujours suivre le chemin alternatif et créer votre propre version adaptée de MIUI.

C’est exactement ce qu’a fait un développeur indépendant, capable de créer une ROM MIUI 14 qui fonctionne sur son Xiaomi Mi 6, un smartphone lancé sur le marché il y a plus de cinq ans.

La nouvelle est surprenante, d’autant plus que cela ne fait que quelques jours depuis la sortie de MIUI 14. Mais le développeur, connu sous le nom d’Amktiao, a eu le temps de développer une ROM basée sur Android 11 avec MIUI 14, entièrement fonctionnelle sur votre Mi 6.

Le Xiaomi Mi 6 lance MIUI 14 grâce à une ROM non officielle

La ROM MIUI 14 pour le Xiaomi Mi 6 est basée, comme je l’ai dit, sur Android 11. Par conséquent, les dernières nouvelles du système d’exploitation ne sont pas disponibles dans cette version du logiciel.

No obstante, otros cambios importantes que incluye la última versión de la capa de personalización de Xiaomi, como la opción de desinstalar las apps preinstaladas, el nuevo « motor fotónico », las mascotas virtuales de la pantalla de inicio o la personalización de los iconos sí Ils sont disponibles.

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Depuis le lancement du Xiaomi Mi 6 en 2017, c’est à ce jour le plus ancien smartphone à disposer d’une version de MIUI 14, même s’il n’est pas officiel et qu’il s’agit d’une « bêta » encore en cours de développement. Si nous prenons en compte la liste des téléphones Xiaomi qui vont passer à MIUI 14, nous verrons que le Mi 6, ainsi que des modèles beaucoup plus récents, ne sont pas inclus.

À son époque, le Xiaomi Mi 6 était l’un des smartphones les plus avancés de son segment, grâce à son puissant processeur Qualcomm Snapdragon 835, un écran AMOLED Full HD de 5,15 pouces et un système à double caméra de 12 mégapixels chacun.