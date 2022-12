L’un des Samsung Galaxy les plus vendus de l’année reçoit la mise à jour Android de décembre

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive déjà sur le Samsung Galaxy A52s 5G en Europe avec la version du firmware A528BXXS1DVL2.

Ces dernières années, Samsung est devenu le premier fabricant à mettre à jour tous ses téléphones, haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ce mois-ci n’allait pas faire exception et donc, après avoir lancé la mise à jour Android de décembre sur le Galaxy Z Flip 5G, le Galaxy Z Fold2 et le Galaxy Z Fold4, c’est maintenant au tour de l’un de ses Galaxy les plus vendus de l’année, le Samsung Galaxy A52s 5G.

La mise à jour Android de décembre arrive sur le Samsung Galaxy A52s 5G

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre sur le Samsung Galaxy A52s 5G en Grèce, en Pologne, en Bulgarie, en Slovénie, en Slovaquie et en République tchèque et elle devrait atteindre d’autres régions européennes sur les prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité, qui atterrit sur le Galaxy A52s 5G avec la version de firmware A528BXXS1DVL2, inclut le correctif de sécurité de décembre 2022, qui corrige un total de 93 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un bon nombre d’erreurs connues et améliore les performances et la stabilité de le dispositif.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est sorti à la mi-2021 avec Android 11 à bord, plus tôt cette année, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et il y a quelques semaines, il a reçu Android 13 avec One UI 5.

Si vous avez un Samsung Galaxy A52s 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.