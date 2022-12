La nouvelle version bêta d’Android est désormais disponible : toutes les actualités et les mobiles compatibles

Android 13 QPR2 Beta nous offre un premier aperçu de ce qui arrivera bientôt aux mobiles Pixel.

Après avoir publié la mise à jour Android de décembre avec un grand nombre de modifications à l’intérieur, Google a publié la première version bêta de la prochaine mise à jour trimestrielle du système d’exploitation, qui devrait arriver en mars 2023.

Android 13 QPR2 Beta 1 est désormais disponible et permet aux utilisateurs d’appareils Pixel compatibles de tester les actualités sur lesquelles Google travaillera au cours des trois prochains mois. Passons en revue les changements qu’il apporte avec lui.

Quoi de neuf dans Android 13 QPR2 Beta 1

L’acronyme QPR indique « Querterly Platform Release » ou « Quarterly Platform Publication ». Fait référence aux mises à jour de fonctionnalités publiées tous les trois mois, qui incluent plus de nouvelles fonctionnalités et de modifications que les mises à jour de sécurité mensuelles.

Dans ce cas, il s’agit de la deuxième mise à jour trimestrielle basée sur Android 13, et son arrivée est prévue pour mars 2023.

Sa première version bêta, désormais disponible, comprend plusieurs changements importants. Passons-les en revue :

Application Health Connect préinstallée : L’application qui permet de partager des données de santé et de sport avec d’autres applications fait désormais partie de la liste des applications préinstallées dans le système d’exploitation.

Améliorations du lanceur de pixels : le « lanceur » d’applications par défaut pour les appareils Pixel introduit des améliorations dans l’espacement entre les éléments, y compris les icônes, les dossiers et les widgets.

Audio spatial : la fonctionnalité Audio spatial peut désormais être activée via les paramètres de son. Il sera disponible avec des casques filaires et sans fil.

Modifications apportées au panneau de notification et aux paramètres rapides : l’horloge qui apparaît en haut du panneau des paramètres rapides est désormais plus grande. De plus, le widget du lecteur multimédia comprend un effet « lampe à lave »

Il y a une sorte d’effet de brouillard qui apparaît sur la pochette de l’album dans le lecteur multimédia après quelques secondes. pic.twitter.com/QSNqpQWmUR – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 13 décembre 2022

Driver d’affichage mis à jour sur Pixel 6 Pro : les propriétaires de Pixel 6 Pro peuvent désormais réduire la résolution de l’écran à pratiquement 1080p, grâce à un pilote d’affichage mis à jour.

Alerte de vibration adaptative : une fonctionnalité en cours de développement qui réduira l’intensité de la vibration lorsque l’appareil est à l’arrêt et avec l’écran vers le haut.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités les plus importantes d’Android 13 QPR2. Au fil des semaines et de l’arrivée de nouvelles mises à jour, d’autres changements seront introduits, que nous examinerons en temps voulu.

Téléphones portables compatibles avec Android 13 QPR2 Beta 1

Android 13 QPR2 Beta 1 peut être installé sur n’importe quel smartphone Pixel à partir du Pixel 4a. Les modèles précédents ne sont pas compatibles avec cette version.

Bien qu’il s’agisse d’une version bêta, Google suggère que ces types de versions sont appropriées pour une utilisation quotidienne, car elles n’introduisent pas trop de changements au niveau de l’architecture du système, et donc il ne devrait pas y avoir de bugs majeurs. Malgré tout, quelques bugs mineurs peuvent apparaître.

Pour installer la nouvelle version bêta d’Android 13, vous pouvez vous inscrire au programme bêta d’Android et sélectionner l’appareil que vous souhaitez rejoindre. Il existe également la possibilité d’installer la mise à jour manuellement en téléchargeant au préalable les packages de mise à jour, disponibles sous ces lignes :