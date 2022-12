OnePlus lance ses premiers moniteurs PC : jusqu’à 27 pouces et une résolution 2K pour moins que vous ne l’imaginez

Les nouveautés de OnePlus sont deux moniteurs pour PC, 24 et 27 pouces et un prix de 450 euros à changer pour le modèle le plus cher.

Petit à petit, OnePlus ouvre une brèche dans différentes niches du marché de la technologie. Après s’être fait un nom dans le domaine des smartphones, des wearables et de l’audio, l’entreprise aspire désormais à devenir une marque majeure dans le monde des périphériques PC.

Il y a quelques jours, il confirmait déjà une collaboration avec Keychron pour créer son premier clavier mécanique, qui arrivera dans les mois à venir. Mais avant cela, il a décidé de profiter de son expérience dans le monde des téléviseurs, pour créer sa première paire d’écrans pour PC.

La famille est composée de deux modèles : OnePlus Monitor X27 et OnePlus Monitor E24. Ils s’adressent à différents types de public et se distinguent par la combinaison de fonctionnalités intéressantes et d’un prix attractif.

Ce sont les premiers moniteurs PC OnePlus

Le OnePlus Monitor E 24 est le modèle le moins cher de la famille. Il dispose d’un écran Full HD de 24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, d’une base en métal, d’une connexion USB Type-C qui prend en charge la charge de l’appareil jusqu’à un maximum de 18 W et d’un corps ultra-mince de 88 millimètres avec un réglage réglable. format.

Sa dalle IPS est capable de représenter jusqu’à 16,7 millions de couleurs et est certifiée par TÜV Rheinland, ce qui garantit sa capacité à réduire l’émission de lumière bleue et le scintillement.

De son côté, le OnePlus Monitor X 27 relève le niveau et arrive comme un moniteur axé sur le jeu et l’utilisation semi-professionnelle, grâce à sa résolution 2K, son taux de rafraîchissement de 165 hertz et son temps de réponse de 1 ms. Il offre également plus d’espace, grâce à sa diagonale de 27 pouces.

Il dispose d’un panneau IPS prenant en charge la norme DisplayHDR 400 et est compatible avec AMD FreeSync Premium. Il prend également en charge une profondeur de couleur de 10 bits et 95 % du spectre de couleurs DCI-P3.

Au même titre que le modèle le moins cher, le OnePlus Monitor X 27 dispose d’une base en métal et d’un format ajustable, tant en termes d’angle, de hauteur ou de position de la dalle (horizontale ou verticale). Il manque également le port USB Type C, en l’occurrence capable de fournir une puissance maximale de 65 W.

Le modèle le plus avancé de la série OnePlus Monitor sera le premier à débarquer sur le marché. Elle le fera dans les prochaines semaines en Inde, au prix réduit de 344 euros à changer. Plus tard, son prix passera à environ 460 euros à changer.

De son côté, le OnePlus Monitor E 24 n’a toujours pas de prix officiel ni de date de sortie. Il n’a pas non plus été question de l’éventuelle arrivée de ce couple de produits dans d’autres régions du monde.