Téléphones pas chers avec grand écran : meilleurs modèles de 2022

Les mobiles bon marché peuvent également avoir de grands écrans. Dans ce guide d’achat nous sélectionnons les meilleurs modèles du moment.

Dans ce guide, nous recommandons les meilleurs téléphones bon marché avec un grand écran que vous pouvez acheter aujourd’hui. Ces modèles sont fortement recommandés si vous faites partie de ceux qui utilisent votre téléphone portable pour regarder des séries, lire des textes ou si vous aimez simplement que l’écran soit grand. De plus, toujours avec l’exigence que son prix soit abordable, car il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour profiter d’un bon écran.

En plus de la limite budgétaire, nous avons également examiné uniquement les modèles dotés d’un écran de 6,5 pouces ou plus. De cette façon, nous avons trouvé des téléphones portables bon marché avec de grands écrans de haute qualité. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que ces smartphones sont volumineux, ils ne vous conviennent pas si vous préférez des mobiles compacts pouvant être utilisés confortablement d’une seule main.

Meilleurs mobiles pas chers avec grand écran

Il y a des utilisateurs qui préfèrent les mobiles compacts qui tiennent facilement dans leurs poches, et il y a d’autres utilisateurs qui optent pour de grands panneaux pour afficher le contenu en grand. Les grands écrans ne sont plus exclusifs aux téléphones coûteux, tout comme d’autres fonctionnalités avancées telles que la résolution Full HD+ et le taux de rafraîchissement élevé.

Cette évolution nous permet de découvrir des mobiles pas chers qui équipent en ce moment des écrans de grande qualité. Pour cette raison, ci-dessous, vous trouverez des smartphones pas chers avec de grands écrans, mais qui offrent également une bonne qualité d’image. Voyons ce qu’ils sont et leurs principales caractéristiques.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Motorola Moto G82

SamsungGalaxy A23 5G

POCO M5

OPPO A96

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est l’un des meilleurs téléphones bon marché du moment qui dispose également d’un écran de 6,59 pouces. Comme on peut le voir, il s’agit d’un grand écran, doté de la technologie LCD, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 90 hertz. En regardant ces caractéristiques, vous pouvez vous attendre à de très bonnes performances d’affichage.

L’achat de ce mobile OnePlus en vaut également la peine en raison des bonnes performances offertes par le processeur Qualcomm Snapdragon 695, qui assure également la compatibilité avec les réseaux 5G. Il dispose de 128 Go de stockage interne, bien que vous puissiez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD. D’autre part, son système d’exploitation est OxygenOS 12 basé sur Android 12 et il recevra deux autres mises à jour système.

Si vous voulez prendre de bonnes photos, vous pouvez utiliser son appareil photo principal de 64 mégapixels. De plus, il monte une grande batterie de 5 000 mAh qui permet à l’autonomie de dépasser la journée sans trop de complications. Il est compatible avec une charge rapide de 33 W, donc en seulement une heure et demie, il sera complètement chargé. Vous pouvez acheter ce OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sur Amazon.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Motorola Moto G82

Le Motorola Moto G82 se démarque également parmi les téléphones bon marché avec un grand écran. L’écran de 6,6 pouces brille également par sa technologie OLED, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 hertz. En pratique, vous pouvez vous attendre à des images avec un très bon piqué, un contraste correct et une grande fluidité.

Le Moto G82 pourrait également figurer parmi les téléphones les plus fins et les plus légers du marché, car il mesure un peu plus de 7 millimètres d’épaisseur et ne pèse que 173 grammes. La puissance est fournie par le processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G qui, comme on peut le voir, fournit également une connectivité 5G. Votre achat en vaut également la peine, car vous disposez d’une version très propre d’Android 12.

Trois caméras sont équipées à l’arrière, bien que la plus importante soit la principale de 50 mégapixels. L’autonomie ne sera pas un problème, car la batterie de 5 000 mAh arrive parfaitement en fin de journée. La charge rapide est de 30W, avec le chargeur inclus dans la boîte. Vous pouvez acheter ce Motorola Moto G82 sur Amazon.

Motorola Moto G82

SamsungGalaxy A23 5G

Une autre bonne option si vous recherchez un mobile pas cher avec un grand écran est le Samsung Galaxy A23 5G. La majeure partie de sa façade est occupée par un panneau LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+, vous pouvez donc vous attendre à des images nettes avec de bonnes couleurs. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur son côté droit, vous pouvez l’utiliser pour déverrouiller rapidement le terminal.

Le processeur de ce mobile Samsung est une vieille connaissance de ce guide, le Qualcomm Snapdragon 695. Il dispose de beaucoup de puissance pour les tâches les plus courantes, en plus d’intégrer un modem 5G. Un point en faveur de ce smartphone est qu’il est livré avec One UI 4.1 basé sur Android 12, avec 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité confirmées.

Parmi les grandes forces du Samsung Galaxy A23 5G, on retrouve sa batterie de 5 000 mAh, capable d’offrir plus d’une journée d’utilisation sans passer par le chargeur. Les photos et les vidéos sont prises en charge par un système photographique à cinq caméras, avec une caméra arrière principale de 50 mégapixels qui brille de sa propre lumière.

SamsungGalaxy A23 5G

POCO M5

Dans le catalogue mobile POCO, nous avons trouvé une option bien adaptée à ce que nous recherchons dans ce guide. Voici le LITTLE M5, avec un écran LCD IPS de 6,58 pouces et une résolution Full HD+. L’alimentation est fournie par le processeur MediaTek Helio G99, qui peut même faire tourner certains jeux. Si vous souhaitez lui donner une utilisation basique, vous n’aurez aucun problème lors de l’utilisation des applications les plus courantes.

Il dispose de trois caméras à l’arrière, bien que la plus utile soit l’objectif principal de 50 mégapixels. En bon mobile pas cher, il se distingue par sa grande autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh pouvant durer deux jours d’utilisation. Son système d’exploitation est MIUI 12 basé sur Android 12, avec la technologie NFC et la prise en charge des cartes microSD avec lesquelles étendre le stockage jusqu’à 1 To.

POCO M5

OPPO A96

Enfin, nous souhaitons recommander l’OPPO A96, un mobile de milieu de gamme bon marché qui présente certaines caractéristiques qui se démarquent particulièrement. Tout d’abord, son grand écran LCD de 6,59 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 hertz. C’est un bon fond d’écran, notamment pour sa netteté et sa fluidité. De plus, nous aimons aussi cet OPPO A96 car il est confortable dans les mains, avec une épaisseur de 8,4 millimètres et moins de 200 grammes de poids.

OPPO A96

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 680, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Les performances du terminal sont bonnes, surtout lorsque nous exécutons des applications peu exigeantes. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l’énorme batterie de 5 000 mAh, avec une seule charge, vous pouvez facilement atteindre la fin de la journée sans avoir besoin du chargeur.

L’appareil photo de la plus haute qualité est l’arrière de 50 mégapixels, avec un avant de 16 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies. Les fonctionnalités telles que NFC, un port casque de 3,5 millimètres et deux haut-parleurs stéréo ne manquent pas.

