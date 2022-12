Ce sont les marques mobiles qui font exploser en ce moment en Amérique latine

Le marché latino-américain continue d’être un bastion pour Android, et ce sont les marques qui se partagent le gâteau sur le territoire.

La situation du marché mondial de la téléphonie mobile n’est pas très bonne à l’échelle mondiale. Il n’y avait que deux marques qui se développaient lorsque nous avons publié les données. Cependant, les positions de leadership étaient toujours très claires : Apple en première position, avec Samsung en deuxième assez loin et Xiaomi en troisième.

Cependant, en Amérique latine, le tableau est très différent. Selon une étude publiée par Counterpoint Research, le marché y montre une nette domination des fabricants adhérant à Android, alors qu’à d’autres endroits la situation ne s’annonce pas si bonne pour la plateforme du robot vert.

Voici comment le marché est réparti en Amérique latine

La position de leader sur ce marché appartient à Samsung seul, et de loin. Selon Counterpoint, ils détiennent une part de marché de 40 %. Le constructeur coréen aurait perdu un peu de force sur le marché haut de gamme, mais dans les gammes basse et moyenne, la demande est restée constante par rapport au trimestre précédent et à l’année dernière.

En seconde position on retrouve Motorola. Les ventes de la marque ont chuté de 6% par rapport au trimestre précédent, en raison du faible volume de stock de ses appareils d’entrée de gamme. Il a également perdu un peu de son lustre par rapport à 2021, mais cela n’indique pas qu’il conserve une part très respectable de 22 %.

En troisième place, nous avons Xiaomi avec une part de marché de 13 %. Bien qu’il représente une augmentation par rapport à l’année dernière et que le Redmi Note 11 ait été son appareil vedette, un excès de stock chez les opérateurs et une faible demande pour la marque sur certains marchés leur ont fait perdre du terrain par rapport au trimestre précédent.

Apple est la quatrième marque sur le marché latino-américain. La firme de Cupertino a maintenu sa position par rapport à l’année dernière, atteignant 4% de part de marché. C’est un nombre modeste si l’on considère où il se situe sur le marché mondial et dans d’autres parties du monde.

En cinquième position, nous pouvons trouver OPPO. De tous les constructeurs, c’est le seul qui a progressé d’un trimestre sur l’autre, bien qu’il ait perdu des parts de marché par rapport à 2021. Ils détiennent actuellement 3 % de part de marché.