Écouteurs bluetooth pas chers : ce sont les 2 modèles que je recommande en ce moment

Si vous recherchez des écouteurs sans fil pas chers de qualité, ces deux modèles sont un achat infaillible.

À l’approche de Noël, les écouteurs Bluetooth sont l’un des meilleurs cadeaux que nous puissions offrir, surtout si nous n’avons pas un budget très soutenu. Dans ce sens, il existe deux modèles au rapport qualité-prix brutal que je recommande toujours : ils sont de grandes marques, ils ont une autonomie bestiale, ils se connectent en moins d’une seconde… Une des meilleures choses que vous puissiez acheter pour 35 euros ou moins.

De plus, grâce à AliExpress et AliExpress Plaza, nous pouvons acheter n’importe lequel des deux modèles avec une baisse de prix intéressante, dépassant, dans le cas du Xiaomi Redmi Buds 4 récemment introduit, une remise de 40 %. Tant dans le cas des écouteurs Xiaomi que des vrais Buds Air 3 Neo, je vous garantis que vous achèterez des écouteurs de qualité abordables, avec des spécifications supérieures à celles des autres modèles dans leur environnement de prix. Et si vous ne me croyez pas, continuez à lire et découvrez pourquoi je dis cela.

Achetez les Xiaomi Redmi Buds 4 pour 35 euros

Lorsque nous avons analysé les Xiaomi Redmi Buds 4 il y a un mois, nous avions déjà conclu qu’ils étaient les meilleurs qui soient pour leur RRP de 59,99 euros. À ce jour, avec l’offre AliExpress Plaza à venir, nous ne pouvons que dire qu’il s’agit d’une aubaine tout à fait spectaculaire.

Pour environ 35 euros, soit 40 % de moins que son prix de lancement (qui a eu lieu début octobre), on obtient des écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et toutes les garanties d’une marque consolidée comme Xiaomi. Gardez également à l’esprit qu’en plus du très recherché ANC, pratiquement introuvable dans des écouteurs à moins de 40 euros, ces Redmi Buds 4 disposent d’un mode spécial double transparence et d’un son extraordinairement puissant, ce dernier réglé par des professionnels du Xiaomi. Laboratoire d’acoustique.

Ils sont livrés avec une résistance IP54 à l’eau et à la poussière, Bluetooth 5.2, des commandes tactiles et une autonomie de 6 heures, qui s’étend à 30 à l’aide du boîtier de charge. De plus, ils sont compatibles avec la charge rapide, offrant jusqu’à une heure de musique avec seulement 5 minutes de branchement.

Inutile de dire que ce prix limité de 35 euros offre tous les avantages de Plaza, avec une expédition nationale rapide et deux semaines de retours gratuits.

Xiaomi Redmi Bourgeons 4

Achetez le realme Buds Air 3 Neo pour moins de 30 euros

En revanche, un serveur recommande depuis plusieurs mois ces véritables Buds Air 3 Neo à tous les proches ou amis qui croiseront leur chemin. Depuis que je les ai passés en revue début septembre, ils sont devenus mes écouteurs de prédilection, étant une excellente option pour ceux qui recherchent des écouteurs bon marché qui ne tombent pas dans les « frais » habituels.

Je l’aime bien, outre son bon prix, son autonomie, son confort bestial et la qualité sonore. Un trio d’as superbement équilibré qui en fait un achat difficile à repentir, surtout si vous voulez dépenser le moins possible et que le fait qu’ils n’aient pas d’ANC ne vous dérange pas.

Realme Buds Air 3 Néo

Légers, résistants, petits, avec une latence ultra-faible, Bluetooth 5.2, compatibilité avec Dolby Atmos, 7 heures d’autonomie, charge rapide… Ils font partie des surprises de l’année en matière d’audio sans fil.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.