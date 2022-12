Xiaomi a lancé le haut-parleur portable avec le son Harman Kardon que vous voudrez avoir à la maison

Un son Harman Kardon, des effets lumineux et un design très élégant : c’est le Xiaomi Sound Pro.

L’événement de présentation des nouveaux Xiaomi 13 et MIUI 14 a servi de cadre idéal à la société pékinoise pour annoncer au monde de nombreux autres produits faisant partie de son écosystème en pleine croissance, notamment des écouteurs, des montres, des routeurs et même un ordinateur.

L’un des produits les plus remarquables présentés par Xiaomi lors de son événement du 11 est le Xiaomi Sound Pro, un haut-parleur portable haut de gamme, avec un son haute définition accordé par la prestigieuse société Harman Kardon, un design élégant et un prix , comme d’habitude dans la marque, inférieur à ce à quoi on pourrait s’attendre.

Xiaomi Sound Pro, toutes les informations

Xiaomi définit le nouveau Sound Pro comme le produit phare de son catalogue d’équipements audio. Il s’agit d’un haut-parleur intelligent portable équipé de sept unités de 55 W chacune, capable de produire un son omnidirectionnel à 360 degrés.

Il a un design élégant, avec une finition brillante et semi-transparente sur le dessus, où se cache une LED capable de générer des effets lumineux de différentes couleurs pour s’adapter à n’importe quel environnement. Sa partie inférieure, recouverte de tissu, cache le système audio.

Ce système est affiné par la technologie Harman AudioEFX de qualité professionnelle et comprend plusieurs préréglages que l’utilisateur peut définir lorsqu’il écoute sa musique préférée, notamment « Strong Bass », « Balanced » ou « Clear ». Il est également possible de laisser l’intervenant analyser le contenu pour choisir automatiquement le meilleur réglage.

L’enceinte comprend la connectivité Bluetooth 5.1, un port AUX et la prise en charge d’AirPlay 2. De plus, elle comprend une puce NFC en haut pour établir rapidement une connexion avec notre smartphone Android.

Outre sa capacité à diffuser de la musique, le Xiaomi Sound Pro intègre l’assistant virtuel XiaoAI, et propose une fonction d’interphonie en temps réel entre différentes enceintes, smartphones ou téléviseurs associés à l’écosystème Xiaomi Home.

L’enceinte est déjà en vente en Chine, au prix de détail officiel de 999 yuans, soit environ 135 euros. Pour l’instant, la marque n’a pas confirmé si elle sera lancée dans le reste des régions du monde.