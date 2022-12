Les fonctionnalités complètes du Samsung Galaxy S23 Ultra ont été divulguées

Après être passé par la certification TENAA, le Samsung Galaxy S23 a dévoilé toutes ses fonctionnalités comme son écran, son processeur, ses appareils photo ou encore sa batterie.

A moins de deux mois de la présentation par Samsung de sa nouvelle gamme de terminaux franchisés, les Galaxy S23, de plus en plus de détails sont révélés sur le modèle le plus abouti des trois qui composeront cette série, le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ainsi, une nouvelle fuite partagée par le média spécialisé SamMobile vient de dévoiler toutes les caractéristiques du nouveau fleuron du géant coréen.

Confirmé toutes les fonctionnalités du Samsung Galaxy S23 Ultra

Grâce à son récent passage par la certification TENAA, nous venons d’apprendre toutes les spécifications du nouveau fleuron de la firme coréenne, le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ainsi, selon cette fuite, le Galaxy S23 Ultra aura des dimensions de 163,4 × 78,1 × 8,9 millimètres, avec un poids de 233 grammes et un écran de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ de 3 088 x 1 0440 pixels.

Sous le capot de ce terminal, on retrouve une version vitaminée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui sera accompagnée de deux versions de 8 et 12 Go de RAM et de trois variantes de stockage interne de 256 Go, 512 Go et 1 To respectivement.

Dans la section photographique, le Galaxy S23 Ultra misera sur un module de caméra arrière quadruple composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux capteurs téléobjectif de 12 mégapixels, l’un d’eux avec 3 grossissement du zoom optique et l’autre grossissement 10 et par un appareil photo selfie de 12 mégapixels.

De même, cette filtration confirme également que le Samsung Galaxy S23 Ultra sera équipé d’une grosse batterie de 5 000 mAh, d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran et au niveau de la connectivité avec la 5G, le Bluetooth et une connectique USB Type C.